“El final del paraíso”: ¿la historia de amor de 'catalina' y el 'Titi' triunfará?

“El final del paraíso” está más intenso que nunca. ‘Catalina Santana’ y el ‘Titi’ han unido fuerzas para acabar con ‘La Diabla’ y retorne la paz en sus vidas. Pero más allá de esta misión en común, al parecer el amor puede volver a aflorar en esta pareja que tiene una larga historia detrás y esto ha hecho que los fans se emocionen a tal punto de pedir a Telemundo que ellos terminen juntos.



La agente de la DEA ha tenido una larga lista de amores durante el desarrollo de la historia de “Sin senos sí hay paraíso”, pero gracias a los últimos capítulos de “El final del paraíso”, todo apuntaría a que los personajes que interpretan Carmen Villalobos y Gregorio Pernía al fin podrán disfrutar del intenso amor que se tienen.



No cabe duda que los actores colombianos son pura dinamita juntos y lo demuestran cada vez que les toca compartir escenas y en esta última semana han vuelto a emocionar a los fan al mostrar que los intérpretes de la serie volvieron a juntarse para cumplir con su cometido y volver a enamorarse.



‘Cata’ y ‘El Titi’ no solo conforman la pareja favorita del público, también de la propia Carmen Villalobos. La actriz no oculta su deseo de que ambos personajes terminan juntos, ademá se a pronunciado al respecto.



“El amor verdadero, con él puede ser realmente ella”, escribió a través de redes sociales.

LA HISTORIA DE AMOR DE CATALINA Y EL TITI

La pareja protagonizada por Carmen Villalobos y Gregorio Pernía se hizo muy popular hace más de 10 años en la primera parte de esta exitosa serie creada por Gustavo Bolivar.



Esta relación empezó cuando ‘Catalina’ era una chica prepago y se acostaba con ‘el Titi’ por dinero, pero a lo largo del camino, nació una relación muy especial entre ambos, tanto que el narcotraficante se terminó enamorando perdidamente de ella.



Han pasado tantas cosas entre los dos que no existe el odio, más bien hay mucho amor y respeto. Prueba de ello es el apasionado beso que protagonizaron ‘Cata’ y el 'Titi’ y que tiene locos a los fans de la telenovela.



“Me tiene enamorada este pareja. Gracias Titi y Cata por cada minuto que nos regalan”, se puede leer entre los cientos de comentarios que han inundado las redes sociales a raíz de este esperado acontecimiento.



¿Será que la pareja más querida de “Sin senos sí hay paraíso” se quedaran juntos y podrán disfrutar del amor después de tantos conflictos?



UNA AUDIENCIA ENAMORADA

La unión de ‘Catalina’ y el ‘Titi’ ha emocionado mucho a los seguidores de “El final del paraíso” y esto se ha visto reflejado en la audiencia.



La telenovela de Telemundo logró el pasado martes 12 de noviembre, coincidiendo con el resurgimiento de la historia de amor interpretada por Villalobos y Pernía, uno de los días con la audiencia más altos de la temporada al registrar 1,6 millones de televidentes y 716 mil adultos 18-49 años.



¿Será que ‘Cata’ y el ‘Titi’ terminarán juntos?