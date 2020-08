La actriz, escritora, productora mexicana, Florinda Meza se mostró indignada luego de conocer que todas las producciones de su expareja, el fallecido productor, y director de televisión Roberto Gómez Bolaños ya no serán emitidas en la televisión.

Esto habría ocurrido debido a desacuerdos entre los hijos del prestigioso protagonista y creador de ‘El Chavo del 8′ y los gerentes de la cadena Televisa.

A través de su cuenta en Instagram, Florinda Meza desahogó toda su furia y califico el acto como “incomprensible” y una patada para el recuerdo del entrañable artista.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética. Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente”, escribió Florinda Mesa.

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran. Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público. Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?”, agregó la popular ‘Doña Florinda'.

Hace un par de días Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, comunicó que el 31 de julio fue la última emisión de los programas de su padre a través de la cadena Televisa. Al parecer, las negociaciones entre los representantes de Roberto Gómez Bolaños y la cadena mexicana no habrían llegado a buen puerto y dejaron de emitirse en México y en más de 20 países.

