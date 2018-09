Freddie Mercury cumpliría 72 años: ¿Por qué se distanció de Michael Jackson? | VIDEO | FOTOS

Un día como hoy en 1946 nació Freddie Mercury, icono de la música y símbolo del grupo Queen. Lamentablemente, el cantante, compositor y pianista falleció el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años. Temas como 'We Are The Champions', 'We Will Rock You', 'Bohemian Rhapsody', 'I Want To Break Free', entre otros, son parte de la inigualable voz del 'máximo dios del rock' como fue considerado como el diario británico 'The Sun'.



Ahora que lo recordamos en su onomástico, aquí te contamos una anécdota que tuvo con otro gran cantante: Michael Jackson. Tanto Freddie Mercury como el intérprete de 'Beat It' mantuvieron una gran amistad que se vio mermada por la culpa de un chimpancé. Sí, tal como leíste: un chimpancé. Y es que el 'Rey del Pop' quería que su mascota 'Bubbles' lo acompañara mientras grababa con el líder de Queen.

Freddie Mercury estaba componiendo 'There Must Be More To Life Than This' para grabarla con Michael Jackson, mientras escribía material para su álbum 'Hot Space', de 1981.



Freddie Mercury visitaba casi siempre a Michael Jackson en su casa y acordaron grabar una canción juntos, pero esto no se logró gracias al chimpancé 'Bubbles', sin embargo, el integrante de Queen cantó el tema para su álbum como solista 'Mr. Bad Guy', de 1985, y como era de esperar la voz de Michael Jackson no figuró.



“Freddie Mercury se enojó muchísimo porque Michael Jackson hizo que 'Bubbles' se sentara entre los dos y entre grabación y grabación se giraba para preguntarle: '¿Crees que eso ha estado bien?, ¿Deberíamos repetirlo?'. Después de unos días siguiendo el mismo patrón, Freddie Mercury simplemente no aguantó más y explotó, porque no pensaba cantar con un mono sentado a su lado cada noche. Llamó a su mánager y le pidió que lo sacara de ese 'zoológico'. Acto seguido voló de regreso a Londres, dejando el sencillo atrás sin terminar”, contó David Wigg, periodista y amigo personal del vocalista de Queen, en su libro.



Si pudimos escuchar 'There Must Be More To Life Than This' con Freddie Mercury y Michael Jackson en el disco 'Queen Forever', de 2014, fue gracias a Brian May, integrante de Queen, y el productor William Orbit.



"Escuchar la voz de Michael Jackson fue perturbador. Fue tan real y conmovedora que parecía que estaba aquí en el estudio cantando en directo. Con la interpretación de Freddie Mercury en la mesa de mezclas, no tengo más que agradecer por este regalo, ha alcanzado un nuevo nivel", comentó Orbit en un comunicado sobre el disco recopilatorio de Queen.



Actualmente 'Bubbles', el chimpancé que perteneció a Michael Jackson, tiene 35 años y se encuentra en el Centro para Grandes Primates en Wauchula, Florida, donde se 'dedica' a la pintura.



Escucha a continuación este portentoso tema interpretado por dos de los cantantes más importantes de la historia, Freddie Mercury y Michael Jackson: