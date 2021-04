Frida Sofía sigue generando distintas reacciones tras acusar a su abuelo Enrique Guzmán de tocamientos indebidos cuando ella era una niña de 5 años. Recientemente, la hija de Alejandra Guzmán compartió una fotografía de su niñez en Instagram, donde señaló que su “cara no miente”.

La cantante de 29 años señaló que la imagen que compartió refleja el miedo que sentía al ver a su abuelo cuando era una niña.

“Para tod@s los que quieren pruebas... perdón por no tener cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad, pero una foto dice más que mil palabras, No me callo, mi cara no miente, yo no miento, justicia”, escribió la mexicana como descripción de su instantánea.

Según se pudo ver en la fotografía, Frida era cargada por su madre Alejandra Guzmán. Todos sonreían, pero ella tenía un rostro de asombro al ver a su abuelo.

Los cibernautas no fueron ajenos a esta publicación y recurrieron a la sección comentarios de la red social para expresar su respaldo a la artista.

“Tu carita lo dice todo, lo mirabas con miedo”, dijo una cibernauta.

Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, sorprendió a la prensa internacional tras dar una exclusiva entrevista al programa “De primera mano”, donde reveló que su abuelo Enrique Guzmán le hizo tocamientos indebidos cuando ella era una niña.

“Siempre fue muy abusivo, mira, me pongo a temblar por todo lo que tengo qué decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo… muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, fue el testimonio de Frida Sofía en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Me manoseó… desde los 5 (años)… lo odio, y más por cómo (fue), pasado de lanza, ahorita me quedó así de ‘andale cab%&*, ¿y si el mundo supiera?’… es un delito”, contó entre lágrimas.

