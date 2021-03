Tras superar el coronavirus (COVID-19) por segunda vez, Galilea Montijo vuelve a dar de qué hablar luego de que algunos rumores señalaban que estaría embarazada. En un reciente encuentro con la prensa, la conductora de televisión desmintió que esté en la dulce espera.

La artista mexicana señaló que si estuviera esperando a su segundo bebé lo gritaría a los cuatro vientos, lamentablemente ya no puede embarazarse.

“Díganme cuánto tengo porque no sabía, sería la primera en gritarlo a los cuatro vientos. Ya no puedo. Cuando estás embarazada, tarde o temprano se va a notar. Sería la primera en decirlo, pero para nada”, dijo Galilea.

Por otro lado, Montijo descartó haber tenido algunas diferencias con Arath de la Torre, tal y como habían señalado algunos medios de comunicación.

“¿Arath y yo nos peleamos? Jamás, pregúntele a Arath, ¿no? Arath y yo nos conocemos desde el CEA, nunca hemos tenido un altercado, yo no sé de dónde salió, pero, todo lo contrario. Yo adoro a Arath, vivimos juntos en ‘Big Brother’, hemos hecho novelas juntos, yo me llevo increíble con él, no sé de dónde salió”, comentó.

Respecto a las secuelas que le dejó el COVID-19, dijo: “Ya de regreso al trabajo, muy tranquila y contenta (…) ¿Secuela? Sigo muy congestionada de la nariz, la garganta, pero ya no me duele tanto”.

El pasado 10 de marzo, Galilea Montijo se reintegró al programa de “Hoy”, donde fue recibida con alegría por Raúl Araiza, Andrea Legarreta y Arath de la Torre. “Bienvenida a este programa como invitada, ahora sí eres la bichota”, dijo “El Negro” Araiza.

La artista mexicana confirmó su segundo contagio el lunes 22 de febrero, en una transmisión desde su casa con el programa “Hoy”, donde mencionó los síntomas que presentó.

