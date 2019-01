Globos de Oro 2019: "Roma" se llevó premio a Mejor Película Extranjera | FOTOS

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón se llevó los Globos de Oro 2019 a Mejor Película Extranjera por "Roma", una cinta sobre su infancia.



"Gracias familia, gracias México", dijo en español Alfonso Cuarón, que agradeció el trabajo de Yalitza Aparicio y Marina De Tavira, que interpretaron a las dos mujeres que marcaron su vida -su madre y su niñera- en "Roma".



El emotivo drama basado en los recuerdos de infancia de Alfonso Cuarón con su niñera a principios de la década de 1970, rodado en blanco y negro en el barrio de la Ciudad de México donde creció.



“Esta película no hubiera sido posible sin los colores que me hacen quien soy. Gracias familia. Gracias México”, dijo Alfonso Cuarón en los Globos de Oro 2019.



“Roma” representó el regreso de Alfonso Cuarón a México como cineasta desde que se diera a conocer internacionalmente con “Y tu mamá también”, la cinta de 2001 que le mereció nominaciones a los Globos y los Oscar. Sus créditos desde incluyeron entre otros, “Great Expectations”, “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”, “Children of Men” y “Gravity”, galardonada en 2014 con Globos de Oro y premios Oscar.



"Roma" se impuso en los Globo de Oro 2019 como Mejor Película Extranjera ante "Capernaum" (Líbano), "Girl" (Bélgica), "Shoplifters" (Japón) y "Never Look Away" (Alemania).