La muerte de Goo Hara, más conocida como Hara, ha dejado en shock a muchos seguidores del K-pop. La exintegrante del grupo KARA fue encontrada muerte en su domicilio en Seúl, la tragedia ha ocurrido a un poco más de un mes del fallecimiento de su mejor amiga Sulli de F(x).

Como se recuerda, la cantante y actriz Goo Hara fue encontrada muerta el domingo 24 de noviembre en su casa en el barrio Cheongdam de Seúl, según informó la policía de Gangnam. La estrella coreana había intentó quitarse la vida en mayo de este año.

La cantante de K-Pop intentó quitarse la vida en mayo de este año. Foto: All K-pop

Después de que el informe policial arrojara que la causa de la muerte de la estrella K-pop fue suicidio, mucho se ha especulado sobre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. Sin embargo, todo apunta a que fue por la depresión que sufría.

Recientemente se dieron a conocer las últimas conversaciones que Goo Hara mantuvo antes de morir y los mensajes que mandó a algunos amigos y familiares antes de su trágico final. Estos diálogos han conmovido a sus fans y al mundo del K-pop.

Han Seo Hee, la chica que se ha envuelto en varias polémicas relacionadas con algunos idols como Wonho de MONSTA X y B.I. de iKON, fue una de las grandes amigas de Goo Hara y compartió un fragmento de la última conversación que mantuvo con ella hace algunos días.

La estrella del K-pop ha logrado varios reconocimientos en su carrera y tiene millones de seguidores en el mundo. Foto: instagram

Según la traducción del contenido, la conversación comenzó con un “Iré directamente a tu casa” de parte de Go Hara, a lo que Han Seo Hee respondió: “Iré a buscarte”.

Después, Hara continúa con un texto largo que decía "Te extraño. Seo Hee. Quiero llorar y quiero hablar contigo. Esto apesta ... Me voy a la cama ... Tomaré medicamentos y dormiré todo el día mañana solo. Mi bebé. Estoy llorando ".

La última respuesta que se puede apreciar de la Seo Hee fue “No llores. Ven a hablar conmigo. Todo estará bien”.

La bella joven ha participado en las series coreanas “Urakara”, “City Hunter” y “Secret Love”, donde realizó sus primeras apariciones con roles de actriz. Foto: instagram

La captura de pantalla fue compartida con una leyenda que decía “¿Sabes lo que dije durante la visualización mientras sostenías tus manos? Prométeme que cumplirías tu promesa. Si no vienes en mi sueño, estaría realmente molesta. mi sueño. Tengo mucho que hablar contigo. Hara, te amo. Te amo para siempre”.

Ante esto, las opiniones de los internautas y fans se han dividido. Por un lado, cientos de coreanos han expresado su apoyo a la joven y han mostrado su preocupación por su estado emociona. Sin embargo, otro grupo grande de fans la han cuestionado y criticado, ya que Han Seo Hee es acusada de mentir e intentar arruinar la carrera de muchos ídolos del K-pop.

A través de Instagram Han So Hee expresó su dolor por la muerte de Hara. Foto: instagram

Por otro lado, el hermano mayor de Goo Hara también compartió los últimos mensajes que recibió de ella. Al parecer, esa conversación tuvo lugar después de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Sulli, hecho que afectó en gran medida a Goo Hara ya que eran muy cercanas. Su hermano trató de consolarla y darle sus mejores consejos.

Según la traducción que el portal Asian People News hizo de Top Star News vía Nate, el hermano mayor le escribió a Hara “Por favor, tu hermano mayor te pide… Que no pienses cosas malas, no te sientas lastimada, cuida tu salud y deja que el tiempo pase para que puedas casarte, tener un bebé y puedas vivir la larga vida que todavía te queda… Llora todo lo que quieras cuando estés triste y déjalo ir… Yo sé que no serás capaz de dejar todo atrás pero… Te amo, mi dongsaeng.”

Ella respondió escribiendo “Oppa, te amo. No te preocupes“, a lo que él contestó "Qué triste debes estar. El corazón de tu hermano mayor se está atorando también y me está matando. Come deliciosa comida mientras estés en Japón, tú puedes“.

Conversación en KakaoTalk fue compartida por el hermano mayor de Goo Hara.

El suicidio de Goo Hara ha impactado al mundo del K-pop y ha despertado varias críticas a esta industria. Los seguidores de la joven de 28 años le dedican emotivos mensajes a través de las redes sociales.

Desde el 2017, los fallecimientos han remecido a todo Corea del Sur. La prematura muerte de Goo Hara se une a la lista de decesos de varios artistas K-pop en los últimos tres años. Los ídolos coreanos sufrieron el terrible ciberacoso que acabó en una decisión fatal para ellos.