Grammy 2018: Foo Fighters se lleva el premio a mejor canción de rock por 'Run' [VIDEO y FOTOS]

¡Plato repetido! La banda norteamericana Foo Fighters fueron galardonados con el premio por "mejor canción de rock". La banda fue premiada antes de la transmisión de la edición 60° de los Grammy 2018. Como se recuerda, el evento tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York.



Foo Fighters no nominado a la categoría por el tema "Run" , del álbum del 2017 titulado "Concrete And Gold".



¿A quién le ganó Foo Fighters ?



Los nominados en la categoría "mejor canción de rock" fueron los siguientes:



METALLICA - "Atlas, Rise!"

K. FLAY - "Blood in the Cut"

NOTHING MORE - "Go To War"

FOO FIGHTERS - "Run"

AVENGED SEVENFOLD - "The Stage"



Los Grammy son calificado por alrededor de 13 mil miembros del Recording Academy. Como se recuerda, el Madison Square Garden de Nueva York vuelve hacer escenario de los Grammy desde el 2003.