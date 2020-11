Grettel Valdez reveló que dio positivo en la prueba de coronavirus (COVID-19). A través de sus redes sociales la actriz de “Lo que la vida me robó” brindó detalles sobre su estado de salud y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido tras revelar que contrajo el virus.

En sus Stories de Instagram, Valdez compartió un video en el que confirmó que contrajo COVID-19 y pidió a sus seguidores que se cuiden y tomen todas las medidas necesarias para evitar más contagios.

“No bajen la guardia, que se sigan cuidando. Lamentablemente me contagié de COVID-19. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación. Así que... cuídense”, se le escucha decir a Grettell.

En otros videos también compartidos en sus historias de Instagram, la artista dijo que los síntomas que ha presentado son pérdida de olfato y dificultades para respirar. “Estaba muy ausente, no me sentía bien (...) Me encantaría presumirles mi desmaquillante, lo rico que huele, pero yo no lo huelo. No tengo olfato (...) Me canso al hablar”, comentó.

Como se recuerda, en marzo pasado, Valdez de 44 años tuvo que separarse por más de dos semanas de su hijo Santino debido a que el padre del menor Patricio Borghetti, actor y conductor en TV Azteca, contrajo la enfermedad y el pequeño estaba con él, por lo que tuvieron que aislarse juntos.

