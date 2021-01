Con su decimoquinta temporada, “Grey’s Anatomy” se convirtió oficialmente en el drama médico de mayor duración en las cadenas de televisión y no hay duda que es la nave nodriza de Shondaland Productions. Si bien otros programas de Shondaland han tenido éxito, como “How To Gey Away With Murder”, “Scandal” y “Private Practice”, ninguno duró tanto como “Grey’s Anatomy”.

El programa ha tenido cruces con “Private Practice” y su spin-off de bomberos, “Station 19″ e incluso ha cubierto algunos eventos mayores en todo el mundo. Por ejemplo, la temporada 17 se estrenó en un mundo donde el coronavirus (COVID-19) también había causado estragos, hasta el punto de infectar a Meredith Grey.

Durante todos estos años, el personal médico de la serie ha tenido que superar numerosos problemas dentro y fuera del hospital, encontrando en sus colegas la ayuda necesaria para seguir adelante. Los fans han visto varias relaciones amorosas en “Grey’s Anatomy”, pero estas siempre son superadas por las amistades duraderas que se han formado en la ficción.

Si bien algunas amistades son simplemente divertidas, algunas tienen una cualidad de mentor-aprendiz, lo que ha permitido que los personajes crezcan y sobrevivan. Screenrant ha seleccionado a las mejores relaciones de amistad que se han visto en “Grey’s Anatomy” durante todas las temporadas.

LAS MEJORES AMISTADES DE “GREY’S ANATOMY”

Las mejores amistades de "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

10. George y Izzie

George e Izzie fueron extremadamente cercanos desde el principio. Eran mejores amigos y realmente se preocupaban profundamente el uno por el otro. Incluso cuando estaban pasando por una mala racha, querían lo mejor el uno para el otro y hacían todo lo posible para hacer feliz a la otra persona.

9. Jo y Warren

A los fanáticos les hubiera encantado ver más de esta amistad divertida y conmovedora. Después de que Stephanie se fue, Jo le pidió a Warren que fuera su nueva Stephanie. Warren era el mayor de su grupo de internos, pero en general se llevaban muy bien. Stephanie y Jo eran muy cercanas y se confiaban mutuamente cuando surgía un problema. Después de que Stephanie se fue, Jo y Ben se convirtieron en confidentes y se ayudaron mutuamente a superar sus problemas.

8. Hunt y April

Hubo muchas ocasiones en las que April se equivocó y se vio obligada a abandonar el programa. Pero fue Hunt quien la trajo de regreso, decidiendo que se merecía otra oportunidad. Hunt siempre tuvo la espalda de April e incluso cuando April estaba a punto de morir debido a la hipotermia, Hunt fue quien fue a buscarla y lideró los esfuerzos para devolverla a la vida.

7. Cristina y Derek

Meredith no estaba realmente feliz cuando esto estaba sucediendo. Sentía que Derek le estaba robando a su mejor amiga, pero Cristina realmente estaba pasando por un momento difícil después de que se vio obligada a operar a Derek a punta de pistola. Derek no solo estaba agradecido con Cristina por salvarle la vida, sino que también sabía que probablemente podría ayudarla mejor que nadie porque él también había pasado por una fase en la que casi se había rendido.

Cristina y Derek congeniaron muy bien (Foto: ABC)

6. Richard y Bailey

Richard y Bailey son como esposos de trabajo. Se conocían tan bien que podían anticipar todo lo malo de la otra persona. Si bien comenzó siendo Richard el mentor de Bailey y Bailey la estudiante estrella de Richard, se convertirían en iguales muy rápidamente. Su amistad se basaba en el respeto y el afecto mutuos, y se apoyaron mutuamente durante los buenos y los malos momentos.

5. Arizona y Richard

Una amistad que fue increíblemente adorable y linda fue la entre Arizona Robbins y Richard Webber. Comenzaron a salir mucho, a ir a clubes y noches de trivia para desahogarse. Richard incluso actuó como acompañante para ella. Su amistad era tanto linda como divertida. A diferencia de las otras amistades de Richard, esto se basó más en lo personal que en lo profesional y eso es lo que lo distingue.

4. April y Jackson

April y Jackson eran realmente mejores amigos que pareja. Respetaban las creencias del otro y no se vieron obligados a tratar con ellos a nivel personal, que era uno de los temas fundamentales de su relación. Eran muy buenos amigos, a quienes les encantaba pasar el rato juntos y constantemente se apoyaban el uno al otro. Realmente disfrutaban de la compañía del otro.

April y Jackson eran más amigos que novios (Foto: ABC)

3. Mark y Callie

Una pareja increíblemente atractiva, Mark y Callie eran los mejores amigos. Se mantuvieron unidos y se ayudaron mutuamente a convertirse en personas más maduras y responsables. Incluso criaron a un niño juntos. Mark y Callie realmente se amaban, y su dinámica también fue muy divertida y emocionante para los espectadores. La muerte de Mark fue un gran golpe para Callie, quien no solo perdió al padre por su hijo, sino también a su mejor amigo.

2. Meredith y Cristina

Las retorcidas hermanas se hicieron amigas desde el principio del programa. Desarrollaron una amistad que no se parecía a ninguna otra. Eran la “persona” de la otra y sabían cómo tratarse muy bien. Eran cirujanas extremadamente competitivas, temperamentales pero asombrosas, que siempre supieron que podían contar la una con la otra para cualquier cosa, en cualquier momento.

1. Meredith y alex

Incluso antes de que Cristina se fuera, Meredith y Alex estaban muy unidos. Meredith era probablemente la única amiga cercana de Alex entre los internos. Y después de que Cristina se fue, se volvieron mucho más apegados el uno al otro. La amistad de Alex y Meredith creció cuando eran adultos con trabajos y familias e hijos extremadamente importantes.

No tuvieron que lidiar solo con el drama insignificante de sus años de pasantía, sino también con problemas reales y pesados de adultos. Se habían quedado juntos hasta que Alex empacó y se fue para estar con Izzie. Pero hasta entonces, Alex y Meredith mostraron lo mejor que la serie tenía para ofrecer en términos de amistad.