Jean Carlos Santiago Pérez, conocido mundialmente como ‘Guaynaa’, estrena su nuevo tema junto a Los Ángeles Azules llamado ‘Cumbia a la gente’. El intérprete puertorriqueño no teme experimentar con todo tipo de género, demostrando así que su propuesta artística no tiene limites. Sin embargo, no siempre el glamour y la música fueron parte de su mundo. Hubo un tiempo en el que pasaba sus días contestando llamadas en una compañía petroquímica que le aseguraba un futuro prometedor, pues es ingeniero de profesión.

Decidido a no quedarse con las ganas de concretar el sueño de ser una estrella famosa en la música, decidió dejar de lado su trabajo tras el escritorio y apostarlo todo en la industria. Y no se equivocó. El ‘Guaynabichi’, como también se hace llamar, ahora tiene más de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify y diversos hits que suenan en las radios del mundo.

Con ‘Rebota’, su primer éxito, se dio a conocer al mundo urbano en los inicios de los ahora famosos ‘challenges’ de TikTok. No podemos dejar de mencionar el antes y después que significó también en su carrera la colaboración en el tema ‘Se te nota’ de Lele Pons, con quien ahora vive un intenso romance.

Trome pudo conversar vía Zoom con Guaynaa desde Miami para que nos cuente más detalles de su propuesta musical. El intérprete de ‘Diplomático’ confesó también sus deseos de conocer el Huayna Picchu, en el Cusco, pues guarda similitud con su nombre artístico.

‘Cumbia a la gente’ es un tema que pertenece a un género musical muy popular en Perú y Latinoamérica ¿tú también eres afín a estos ritmos?

Definitivo. Con la cumbia nos identificamos todos como latinoamericano y si es género muy importante y necesitábamos un ‘cumbión’ así para nuestras fiestas, para nuestro diario vivir, así que yo loco por ir para allá para Perú a tocarle a toda la gente esta y otras cumbias que tengo también mi repertorio. Es un concepto muy inclusivo para todas las clases sociales, preferencias sexuales, razas, creencias religiosas, todos estamos incluidos dentro este tema que se llama ‘Cumbia a la gente’.

Dejaste tu carrera de ingeniero químico para ser cantante ¿Cómo fue eso?

Antes de empezar en la música yo estaba estudiando ingeniería química, trabajaba en una petroquímica , contestaba el teléfono de servicio al cliente y pues tenía ya un futuro definido, tenía un crecimiento asegurado en esa compañía si seguía trabajando. Todo cambió cuando saqué un Freestyle, se va viral y hago la base en mis plataformas digitales y dije ‘yo puedo vivir de esto’, tengo que hacer la química perfecta aquí en vez de la universidad. Así que sacrifiqué todo lo de mi trabajo, lo de mi estudio por la música y estuve un año sin lograr otro éxito así que pensé por ese año que lo había sacrificado todo por nada, había perdido un buen trabajo, una buena carrera, una profesión de la cual podía vivir el resto de mi vida. Y luego un año después pues sale de mi primer tema ‘Rebota’ y pues ya ahí la historia cambió.

¿Qué te hizo tomar la decisión de dejar tu carrera para iniciar en la música?

Yo no me podía quedar con la curiosidad de qué pudiera haber pasado, o de que nunca traté. Dije, si no pasa (ser cantante), pues vuelvo, me meto a estudiar y me consigo otro trabajo, pero no podía llegar a los 40 años, mirar para atrás y decir que tuve oportunidad de hacerlo y no lo hice por cobarde o inseguro.

¿Cómo definirías el estilo de Guaynaa?

Yo tengo un marco creativo muy amplio, el estilo de Guaynaa básicamente es crear distintos tipos de arte, distintos tipos de experiencias, crear un legado muy a mi manera. Creo que lo mejor que yo tengo, con mi equipo de trabajo y con mi disquera, es la libertad creativa, es lo que me define.

¿Cómo retribuyes el cariño de la gente que te expresa en redes o en los conciertos?

En los eventos, cuando voy a cantar, comparto con mi gente y les hago canciones como la de ‘Monterrey’ que es una dedicatoria Monterrey, en México, que fue la primera plaza a la que yo llegue en Latinoamérica luego de salir de Estados Unidos y Puerto Rico. En el transcurso de mi carrera me gustaría seguir dedicando temas a barrios, a la gente. Eso significa que estoy aquí, te estoy viendo, no te puedo devolver la ola masiva de amor y apoyo incondicional que me estás dando pero, tengo este detallito (una canción) para que sepas que yo también soy humano y siento lo mismo que tú.

Lele Pons se une a Guaynaa para lanzar su tema “Se te nota”. (Foto: Universal Music)

¿Qué significa para ti el tema ‘Se te nota’ con Lele Pons?

Pues mira este tema llegó en un momento de mi carrera donde ‘Rebota’ ya había bajado (en popularidad), al igual que otros temas. Estaba como que en los momentos más de menos alcance con el público y este tema (Se te nota) fue un resurgir de de mi carrera, no solo en la parte profesional sino en la parte personal y amorosa. Definitivamente es otro de los temas de mucha importancia en mi carrera.

¿Cómo influye Lele Pons, tu pareja, en la carrera de Guaynaa?

Es una parte muy linda de mi proceso creativo, es algo que que estoy muy contento de estar viviendo porque no sólo me ayuda sabe la parte personal sino en la parte profesional y también en la parte creativa.

Si pudieras encontrar una similitud entre la ingeniería química y la música, ¿Cuál sería?

En la disciplina y la dedicación, definitivamente. Es un trabajo de todos los días la responsabilidad trabajar echar pa’ lante y aprender lo más que pueda. Yo creo que eso es determinante no solamente en la música, también para cualquier tipo de profesión.

Visitar Perú es una deuda en tu carrera...

Estoy loco de ir allá porque sé que hay una montaña en Machu Picchu que se llama Huayna. Dalo por seguro que cuando yo llegue a Perú tengo que ir a la Huayna Picchu.

Un mensaje para tus fans de Perú...

Mi gente, por acá Guaynaa mandándoles un beso y un abrazo a toda mi fanaticada en Perú. Estoy loco por ir allá, cantarles ir a ver Huayna Picchu, así que cuando esté en Perú, por favor, espere la foto porque la voy a subir.

