La segunda temporada de “High School Musical: El musical: La serie” (HSMTMTS) está a la vuelta de la esquina. En esta nueva etapa, los Wildcats de East High se preparan para presentar un espectáculo de primavera basado en ‘La Bella y la bestia’. Sin embargo, sus planes cambiarán cuando se enteran que enfrentarán a su escuela rival, la North High, para ganar una competencia de teatro muy prestigiosa.

A propósito del estreno de la serie, este 14 de mayo a través de Disney Plus, Trome pudo conversar con Dara Reneé (Kourtney), Joshua Basett (Ricky), Matt Cornett (EJ), Frankie A. Rodríguez (Carlos) y Joe Serafini (Seb) para que nos cuenten detalles de la segunda temporada que, sin dudas, traerá más de una sorpresa.

“Digamos que todavía estamos rindiendo homenaje a High School Musical. Va a ser genial. Les digo que el equipo, el elenco y todos los involucrados trabajan muy duro para asegurarse de que hacemos esto correctamente. Tengo la seguridad de que seguimos rindiendo homenaje sin dejar de ser capaz de aportar algo nuevo y fresco”, comenta Dara Reneé.

“Me encanta. Crecí con La Bella y la Bestia, era como mi película animada de Disney favorita. Así que es muy divertido ver a nuestros personajes encajar en esto y también ver cómo relacionan los temas musicales con sus propias vidas”, agrega Frankie A. Rodríguez, quien da vida a ‘Carlos’ en la ficción.

LOS PERSONAJES MADURAN

En esta segunda temporada, los personajes deberán resolver sus propios dilemas y, como mencionan sus protagonistas, descubrir cómo encajan en este nuevo grupo de amigos que han formado en East High.

Frankie A. Rodríguez: “Definitivamente podemos ver un crecimiento Creo que el año pasado, cuando lo conocimos (a su personaje de Carlos), estaba descubriendo cómo hacer amigos de su misma edad y este año podemos verlo realmente conectarse con su nuevo grupo de amigos. Ha sido muy divertido”.

Joe Serafini: “Mi personaje Seb también está descubriendo cómo encaja con su nuevo grupo de amigos y también cómo desenvolverse en su nueva relación con Carlos. Debe asegurarse de ser un buen amigo y un buen socio en la relación”.

Joshua Bassett: “Ricky aprenderá a no escapar de todos estos problemas y creo que eso es lo que solía hacer. Y ahora, en la segunda temporada, está haciendo todo lo posible para ser lo mejor que puede, pero, ya sabes, obviamente no sucede de la noche a la mañana y él tiene sus propias deficiencias”.

"High School Musical: El musical: La serie"

¿MENOS ESCENAS CON OLIVIA RODRIGO?

En la serie, el personaje de Olivia Rodrigo (Nini) asume nuevos retos profesionales y deberá alejarse del grupo que tantas satisfacciones le dio. Esta decisión la distanciará también del personaje que interpreta Joshua Bassett, Ricky. ¿El giro en la historia hizo que grabaran menos escenas juntos? El mismo actor nos responde.

“Todos estábamos instalados en Lake City (ciudad donde se graba la serie). Estuvimos por todos lados todo el tiempo, pero sabes que si hay muchos giros y vueltas en la temporada. No puedo revelar mucho. Fue un poco interesante no estar filmando tantas cosas juntos (con Olivia Rodrigo), desde la temporada uno cuando teníamos tantas escenas, ya sabes, es simplemente diferente. Creo que, al final, a la gente le va a encantar el viaje de Ricky y Nini y de todos los demás en la temporada 2″, comenta Bassett.

"High School Musical: El musical: La serie"

TEMOR A LAS CRÍTICAS

Recordemos que la primera temporada de ‘High School Musical: El musical: La Serie’ se estrenó en medio de incertidumbre pues era un proyecto nuevo inspirado en una clásica trilogía de películas que protagonizaron Zac Efron y Vanessa Hudgens. Matt Cornett, EJ en la serie de Disney Plus, cuenta que hubieron nervios al respecto pues no sabían como reaccionarían las seguidores.

“Estaba un poco ansioso por ver cómo reaccionaba la gente y es que las películas eran tan icónicas. Definitivamente fue un poco estresante, tener un poco de miedo por ver cómo respondería la gente, sin embargo, creo que fue realmente muy divertido para un público hacer las canciones y hacer algunas de las cosas de las películas de una manera respetuosa y de la manera que se merecen. También fue muy divertido de llegar a diversificarnos y hacer nuestra propia ‘marca’ con nuestra propia música e historia”, indica Cornett.

Matt Cornett en 'High School Musical: El Musical: La serie'

LA PRIMERA PAREJA LGTB EN DISNEY PLUS

Por otro lado, Frankie A. Rodríguez (Carlos) y Joe Serafini (Seb) interpretan a la que podría decirse es la primera pareja LGTB de Disney Plus, un hecho que ellos han tomado con mucho respeto y agradecimiento.

Frankie: “Sin presión (risas). Es tan especial y estoy tan feliz de que podamos y que tengamos la oportunidad de contar estas historias. Ha sido una experiencia realmente especial”.

Joe: “Nos sentimos honrados de ser la representación. Siento que crecimos sin ver mucho de eso nosotros mismos en la pantalla. Así que crecer y tener la oportunidad de contar estas historias es asombroso y un gran honor. No podría estar más orgulloso de la forma en que lo están haciendo y de la forma en que lo están manejando todo”.

"High School Musical: El musical: La serie"

¿UNA PELÍCULA? ¿UNA TERCERA TEMPORADA?

Sobre la posibilidad de hacer una película o tener una tercera temporada de “High School Musical: El musical: La serie”, Josshua Bassett dijo sentirse muy emocionado con la idea.

“Oh, vaya ¡Una película! No sé, quiero decir, creo que me encanta el programa. Me encantaría hacer una película. Seguro. Sí, creo que la temporada 3 o una película o lo que sea que pase, estaré ahí”, comentó.

¿SI PUDIERAN HACER UN MUSICAL? ¿CUÁL SERÍA?

Frankie: Into the wood, sé que ya es un musical, pero creo que hay muchos personajes y música buena y creo que encaja perfectamente con nuestra historia para el programa.

Matt: Siempre he sido un gran fan de Frozen. Si tuviera si tuviera el papel de Olaf, sería genial.

Joshua: No sé cómo podríamos lograrlo, pero Princess and the Frog es probablemente mi película favorita de Disney, especialmente la música.

Matt: Mientras seas el Sapo, está bien,

Joshua: Está bien

SALUDOS A LOS FANS DE PERÚ

Joshua: Diré que creo que cualquiera a quien le haya gustado la temporada 1 estará obsesionado con la temporada dos. Creo que hablo por el resto del elenco cuando digo que estamos todos encantados con el resultado de esta temporada, y estamos muy orgullosos, enamorados de esta temporada. No puedo esperar a que lo vean. Y sí, gracias por todo el amor.

Matt: Creo que esta temporada es mucho mejor en todos los sentidos. He visto a todo el mundo decir que no pueden esperar a que llegue la temporada. Bien, bien vale la pena la espera y sí, les agradecemos mucho a todos por vernos y sí, los amamos mucho a todos.

"High School Musical: El musical: La serie"

