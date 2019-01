Ana de la Reguera se pronuncia tras ser acusada de burlarse de Yalitza Aparicio | FOTOS Y VIDEO

La famosa actriz mexicana Ana de la Reguera , recordada por su participación en las telenovelas “Pueblo chico, infierno grande” y “Todo por amor”, salió al frente y se defendió de las críticas que recibió tras hacer un comentario sobre Yalitza Aparicio, protagonista de “Roma”.

Yalitza Aparicio ha cosechado gran éxito gracias a Roma consiguiendo una nominación como Mejor Actriz en los Premios Oscar 2019, incluso ha protagonizado la portada de revistas como Vogue o Vanity Fair.

El look sencillo de Yalitza para la portada de Vanity Fair no pasó desapercibido para la protagonista de la serie Narcos, quien escribió en sus redes sociales: “Casual” junto a un emoji de risa.

Este comentario fue tomado por los cibernautas como un signo de desprecio hacia Yalitza Aparicio e incluso la acusaron de discriminación, por lo que la actriz utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y aclarar que su comentario solo buscaba destacar la sencillez de la protagonista de “Roma”.

“Cuando hay algún comentario negativo prefiero no darles la importancia, pero en este caso, en los últimos días, me he despertado con mucho odio y resentimiento, me he sentido de verdad ‘buleada’ y ha sido muy feo despertar así en estos días por algo que no entiendo dónde está el problema”, empezó diciendo Ana de la Reguera en su video.

“A lo mejor, para la gente que no sabe de qué estoy hablando, en una foto que sale Yalitza (Aparicio) en The Hollywood Reporter puse la palabra ‘casual’ con un emoji que llora de la risa, esto se volvió viral y se empezó a sacar de contexto”, explicó la actriz mexicana.

“¿Por qué lo dije? En algo tan importante, al lado de figuras tan grandes, Yalitza está súper casual en medio de todos con mucha dignidad y serenidad. La gente lo ha sacado de contexto insultándome, puse eso porque siento que ella sale tan al nivel de la gente que parece que estuvo ahí toda la vida, eso significó para mí. Me da mucha pena que la gente no lo haya entendido”, finalizó en su mensaje Ana de la Reguera.