Karol G se unirá a Gloria Trevi en su gira “Diosa de la noche” | VIDEO

Gloria Trevi anuncio su próxima gira por Estados Unidos y México titulada “Diosa de la noche”, la cual sorprendió a sus seguidores de Instagram porque contará con la participación de la cantante colombiana Karol G desde setiembre.

Gloria Trevi iniciará su gira en México el 6 de abril hasta el 28 de junio, consecuentemente Karol G se unirá a los conciertos en Estados Unidos que iniciarán el 13 de setiembre en Fresno y recorrerá 22 ciudades más hasta noviembre.

Las entradas, según anunció Gloria Trevi en Instagram con un video donde confirma a Karol G como invitada especial, saldrán a la venta a medianoche del 19 de febrero.

Karol G, tras el video, reveló a través de Instagram su sentir: “Y como si no fuera suficiente con todas las cosas buenas que están pasando, para el segundo semestre me voy de tour con Gloria Trevi, estoy súper feliz, emocionada porque no solo es el tour, sino lo que les tenemos preparado”.

Esta vez, Gloria Trevi invitó a Karol G, una de las artistas emergentes más aclamadas de la música latina con este mensaje: “La vida es corta, pero la noche es larga. ¡Vamos a divertirnos!”.

Como se recuerda, Gloria Trevi realizó una gira con Alejandra Guzmán en 2017 y 2018, la cual vendió más de 100 mil entradas en Estados Unidos y recaudó 10 millones de dólares, según Boxscore.