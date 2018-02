Cada vez que Kim Kardashian hace una publicación en sus redes sociales, los usuarios tiemblan. ¿De emoción? Pues, en muchos casos sí. Como ejemplo se puede colocar una foto que la socialité subió a su cuenta de Instagram, la cual habría sido captada en un momento de 'descuido'.



La imagen que colgó Kim Kardashian la muestra de espaldas y sin sostén. La celebridad está mirándose a un espejo, aparentemente probándose un nuevo sujetador.



Como no podía ser de otra forma, los usuarios de Instagram marcaron like en muchas ocasiones. Casi 3 millones de veces para ser más específicos. Los comentarios alcanzaron los 48 mil.



Una de las cosas más curiosas con respecto a la foto de Instagram es que esta habría sido tomada por North, uno de los hijos de la figura de reality. Muchos no se 'comieron' este asunto, indicando que todo se debe a una estrategia de Kim Kardashian para viralizar la imagen.



