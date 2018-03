Kylie Jenner dejó impresionados a muchos de sus hinchas en Instagram al subir una foto que no pocos podrían calificar de espectacular y ostentosa. ¿Qué era? ¿Acaso fueron sus vehículos? ¿O sus joyas? No, nada de eso.



La joven mamá, quien dio alumbró el pasado 1 de febrero a su primera hija, mostró a sus seguidores en Instagram la gran colección de carteras que posee. La cantidad es tan exagerada que Kylie Jenner tiene toda una habitación exclusiva para guardarlos.



"Opciones", fue lo que escribió la chica en la publicación de Instagram, la cual logró hacerse de más de 6 millones de likes y 145 mil comentarios en un plazo muy breve. Bien hecho, pequeña.



Hay que destacar que Kylie Jenner, que terminó como blanco de rumores de matrimonio por lucir un anillo, parece tener una consideración mayúscula con sus bolsos ya que no solo estos tienen un cuarto especial, sino que están ordenados por familias de colores y texturas.



#OMG #OMG Kylie Jenner