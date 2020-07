Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, en su programa emitido por Facebook, “Red Table Talks”, admitió frente al actor que mantuvo un romance con el cantante August Alsina.

La revelación se dio días después que Alsina, de 27 años, diera a conocer públicamente que mantuvo un romance con la actriz. Incluso, dijo que tenía el consentimiento de su esposo, el reconocido actor estadounidense.

Es así que, Jada Pinkett y Will Smith salieron al frente a contar su verdad en “Red Table Talks”, donde ambos se sentaron frente a frente para abordar el tema. “Creo que debes decir de manera clara qué pasó”, dijo Will. “¿Sobre qué?”, respondió ella, entonces él añadió: “Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿y qué pasó?”. “Sí, y entonces yo me metí en enredo con August”, confesó Jada.

“¿Un enredo?”, contestó él entre risas. “Sí contestó ella”, respondió. “¿Un enredo? Una relación…”, calificó Will, según las declaraciones recogidas por Infobae.

Tras ello, la pareja confesó que hace unos cinco años terminaron su relación. “Realmente pensé que nunca más íbamos a hablarnos, sentí que había terminado”, dijo él. Y tras ello, ella contó cómo empezó su relación con Alsina.

“Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho nos volvimos muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. Yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, narró.

“¿Y luego qué hiciste, Jada?”, replicó el actor. “A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”.

Además, Will y Jada hablaron sobre cómo lograron vencer las dificultades de su matrimonio y manifestaron que llevan más de 20 años juntos y que planean seguir unidos por mucho tiempo más.

