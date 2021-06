El 15 de abril de 2021 fue la fecha elegida por la cantante Jennifer Lopez y ex beibolista Alex Rodríguez para confirmar el fin de su relación, con la que se esperaba llegaran al altar. Desde ese día los seguidores de la popular pareja esperaban con ansias una reconciliación, pero el exbeisbolista de los New York Yankees anunció un “nuevo comienzo en vida” tras conocer que JLo estaba volviendo a salir con Ben Affleck , su ex de 17 años atrás. Con el pasar de las semanas, el exdeportista ha dejado ver en Instagram y TikTok lo bien que la está pasando durante su soltería.

Al enterarse de que su exnovia estuvo de viaje en Montana con el actor, A-rod se mostró “en shock” y hasta compartió una imagen de una cena con sus hijas Natasha, de 16 años, y Ella, de 13 donde habían tres sillas vacías con los manteles y platos puestos que muchos entendieron eran de la ‘Diva del Bronx’ y sus hijos Max y Emme. Luego de eso dejó en claro que hay una rivalidad con el también productor de cine, pues el expelotero de Grandes Ligas sacó cara por su equipo de toda la vida, los New York Yankees, mientras que la figura de ‘Argo’ es fanático de los Boston Red Sox.

De ahí vinieron citas a cenar con una misteriosa mujer de cabellera rubia llamada Alaina, la confesión de la presentadora Belinda Russell quien reveló que el empresario de 45 años la contactó por Instagram para halagar su ‘feed’ y la promoción de los productos de maquillaje de la empresa Hims & Hers dirigidos a hombres, todo esto mientras dejaba en claro que “estoy a punto de dar un paso hacia un nuevo comienzo en mi vida. Cualquier cosa que no me sirva se está borrando de mi vida (...) Sigo siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida se acerca”.

Días de soltería y diversión

Cuando todo indica que Jennifer Lopez volvió a encontrar el amor con su ex Ben Affleck, el exjugador de Los Yankees se muestra lleno de felicidad. En su cuenta oficial de Instagram compartió algunas Stories donde se le vio bailando twerking con su hija mayor Natasha, un video con el que también conquistó TikTok.

Eso no fue todo, pues también se dio tiempo de dar un paseo en yate con sus hijas, disfrutar de su trabajo en el mundo del béisbol y dedicarse a una de sus grandes aficiones: el golf.

En esta nueva etapa en la vida de Alex Rodríguez también hay tiempo para los buenos amigos y las bromas. En Instagram mostró una divertida grabación con Big Papi y una ocurrencia para convertir al jugador de los Red Sox en seguidor de Los Yankees.

Tras conocerse su ruptura con Jennifer Lopez, él también mostró su cambio físico y cómo perdió algunos kilos de peso con mucha dedicación, es por eso que ahora también comparte recetas que lo hacen sentirse lleno de energía.