Jennifer Lopez y el impresionante vestido con el que asistió a la alfombra roja de “Hustlers”

Desde hace unas semanas Jennifer Lopez ha compartido detalles de “Hustlers”, la película basada en hechos reales que protagoniza y que contará con un elenco completamente femenino.

Ahora, JLo publicó en su cuenta oficial de Instagram una instantánea donde se dejó ver con el vestido que usó para la alfombra roja del avant premiere de “Hustlers”.

La diva del 'Bronx' optó por un elegante vestido color amarillo platinado, con un gran escote, que seguramente no ha pasado desapercibido por los asistentes al evento. También decidió llevar el cabello suelto y planchado.

En el Instagram oficial de “Hustlers” han subido imágenes que mostraron que Jennifer Lopez llegó acompañada de su inseparable novio Álex Rodríguez, y como era de esperarse, los hombres de prensa no dejaron de retratar su ingreso.

Jennifer Lopez asistió al avant premiere de “Hustlers”. (Video: Instagram)

Además, también se presentaron a Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

La cinta estrenará este 13 de setiembre en Estados Unidos y marcará, más allá del regreso de JLo a la gran pantalla, el debut cinematográfico de la rapera Cardi B, quien se ha convertido en una revelación del hip-hop gracias a su disco "Invasion of Privacy" (2018) y a canciones muy exitosas como "Bodak Yellow" y "I Like It".