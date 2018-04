Jennifer Lopez luce 'pancita' en un video y usuarios creen que está embarazada [FOTOS]

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez son una de las parejas más queridas y sólidas de Hollywood, sin embargo, todavía no han expresado su deseo de ser padres. Por eso, un video en Instagram protagonizado por la 'Diva del Bronx' ha alborotado a sus fans.



En las imágenes, compartidas por la cuenta del programa 'Despierta América', Jennifer Lopez aparece bailando con una copa en mano. Todo parece estar como siempre.



Sin embargo, los usuarios notaron que la figura de Jennifer Lopez, quien lucía un vestido ajustado y color plateado, tenía "pancita".



"Le veo una pancita" o "¿Qué le pasa en su barriga? Se le ve extraño, ¿O se pasó de postre?", se preguntaron algunos.



No es lo que parece. Todo indica que la "pancita" es en realidad la marca que a veces dejar la ropa interior.



Esta no es la primera vez que un video o una foto de Jennifer Lopez desata suspicacias entre sus fans en Instagram. Hace poco, algunos usuarios aseguraron que la empresaria se había operado los labios. Sin embargo, sus labios voluminosos eran producto de un efecto de maquillaje.



@jlo sabe cómo disfrutar de la fiesta. Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 23 Abr, 2018 a las 1:49 PDT