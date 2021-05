Si bien su desempeño en la música y pantalla grande hablan de lo exitosa que es la carrera artística de Jennifer Lopez y la han puesto en los ojos del mundo en más de una ocasión, desde el fin de semana del Día de la Madre todos están a la expectativa por saber qué pasará entre ella y suexpareja Ben Affleck tras sus vacaciones en Montana, a 17 años del fin de su compromiso; sin embargo, no es el único que no la pudo sacar por completo de su vida, pues todo indica que el exbeisbolista de los New York Yankees, Alex Rodríguez, le sigue mandando indirectas a su exprometida mediante las redes sociales. Esto ha dejado al descubierto que ambos galanes tienen otra ‘rivalidad’ que va más allá de JLo, ¿de qué se trata?

Tras su sorpresivo viaje a un complejo turístico donde el productor estadounidense tiene una casa, se sabe que se mantienen en contacto y que “hablan todos los días”. Adicional a esto se conoció que él le enviaba cartas desde febrero, mientras aún era novia de A-rod, y la ‘Diva del Bronx’ no dudó en avivar los rumores de una posible reconciliación afirmando que el disco ‘This is me... Then’ es su favorito, un álbum que hizo cuando tenía una relación con el actor en el que incluso le dedicó la canción “Dear Ben” que tiene una línea como: “soy adicta a la forma en la que te gusta tocarme”.

Con él protagonizó el video “Jenny from the block” que retrataba no solo el acoso de los paparazzi a la mediática pareja, sino también el amor que sentían en esa época.

Jennifer Lopez y Ben Affleck terminaron 2004 cuando eran una de las parejas más populares. (Foto: AFP)

La posición de A-rod

En medio de las especulaciones del posible retorno de Jennifer Lopez con Ben Affleck, su más reciente expareja, Alex Rodríguez, no solo se mostró “en shock” por las fotos que retrataban el viaje a Montana a menos de un mes de la confirmación oficial de su separación, sino que se refugió en la compañía de sus dos hijas: Natasha, de 16 años, y Ella, de 13.

Tras la ruptura con la estrella latina está disfrutando el mayor tiempo posible con sus hijas. A ellas se les ve en una imagen que publicó en Instagram durante una cena en familia, donde llamó la atención tres sillas vacías con los manteles y platos puestos, algo que muchos seguidores interpretaron que pertenecían a Jennifer López y sus hijos Max y Emme.

Esto no es todo, pues cuando se conoció que ‘Bennifer’ habían estado de viaje, los periodistas de Miami cuestionaron al exbeisbolista acerca de las vacaciones y su respuesta dejó en evidencia una ‘rivalidad’ con Ben Affleck.

A-Rod respondió con una sonrisa y un “¡Arriba los Yankees!”, reportó Page Six. Este comentario no pasó desapercibido pues el expelotero de Grandes Ligas sacó cara por su equipo de toda la vida, los New York Yankees, mientras que el actor de ‘Argo’ es fanático de los Boston Red Sox, acérrimo rival de su exequipo.

Ben Affleck es tan hincha del equipo de Boston que se negó a usar un gorro de los Yankees para una escena de la película ‘Gone Girl’, de 2014, según The New York Times.