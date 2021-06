Las cosas mejoran día a día para ‘Bennifer’. Luego de pasar unos días juntos en una mansión que hoy atrapa la atención de decenas de turistas y luego que Ben Affleck dejara Miami y Jennifer Lopez fuera vista con Marc Anthony, una nueva noticia acapara titulares y es que hay quienes aseguran que ambos ya planean convivir en Los Ángeles, ¿de dónde surgió el rumor que involucra a quienes fueran novios hace 17 años y que volvieron a unirse tras la ruptura de ella con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez?

Los actores volvieron a estar en los ojos del mundo tras una escapada romántica el fin de semana del Día de la Madre a un lujoso resort en Montana, desde ahí se han vuelto inseparables y los paparazzis los han captado juntos yendo al gimnasio o disfrutando de su compañía en Florida.

Tras pasar casi una semana en una lujosa mansión en Miami valuada en 18 millones de dólares que ella alquiló para estar con sus hijos y ser vistos por los fotógrafos en los exteriores de la suite privada, las especulaciones de que la ‘Diva del Bronx’ y el actor de ‘Batman’ decidan vivir en la misma casa no han tardado en llegar.

¿Convivencia a la vista?

Tras terminar su compromiso en 2004, Jennifer Lopez y Ben Affleck parecen estar nuevamente en un romance tras 17 años, pese a que aún no han confirmado oficialmente su posible relación; sin embargo, las personas cercanas a las estrellas de Hollywood afirman que están “locamente enamorados”.

Una fuente le dijo a la revista In Touch que la pareja “no pierde el tiempo” y que ya tienen planes de vivir juntos. “En realidad, es como si no hubiera pasado el tiempo (...) Continuaron justo donde lo dejaron. Ambos están de acuerdo en que lo que tienen ahora es realmente especial”, señaló el informante como también recoge Infobae.

Según explicó la publicación, la cosa va tan en serio que Ben Affleck ya habría mudado algunas de sus cosas a la mansión de 28 millones de dólares que JLo tiene en Bel Air, Los Ángeles, Estados Unidos. “Pasaron de salir a vivir a juntos. Ben y Jen están felices de estar de nuevo juntos y no quieren perder el tiempo”, indicó la publicación.

Actualmente la cantante de 51 años vive en Florida con sus dos hijos, Max y Emme, fruto de su relación con Marc Anthony, mientras que el productor, de 48, reside en Los Ángeles.

Jennifer Lopez y Ben Affleck terminaron 2004 cuando eran una de las parejas más populares. (Foto: AFP)

Opinión de la familia de ‘Bennifer’

La revista In Touch también incluyó información con relación a Jennifer Garner, exesposa de Ben y madre de sus tres hijos. “Ella está feliz de que está con alguien con éxito propio y no lo usa para obtener fama”, señaló una fuente al citado medio.

Cuando los medios mostraban las primeras imágenes de Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos, Matt Damon, íntimo amigo del actor, también afirmó que “los quiero a ambos y espero que sea verdad”.

Por el lado de JLo, la publicación también asegura que Guadalupe Rodríguez, mamá de la cantante, está feliz con la noticia. “Ella siempre quiso a Ben y le hizo prometer que no le rompería de nuevo el corazón a su hija. Y desea que puedan finalmente casarse”, señaló el medio.

Todo parece indicar que Ben Affleck está dispuesto a que Jennifer Lopez no vuelva a alejarse, como pasó hace 17 años cuando tuvieron que cancelar su boda, por lo que intenta pasar el mayor tiempo posible con ella y hasta fue visto luciendo un reloj de cadena plateada que ella le regaló y que hasta usó en el videoclip de “Jenny from the Block” que ambos protagonizaron en 2002.

“Ben se está esforzado para que funcione con sus horarios y J.Lo cree que Ben realmente ha dado un paso al frente y ama esta versión de él. Es reconfortante para ella y está muy enamorada. Se nota que ella está muy feliz”, añadió una fuente cercana a la pareja a E! News.