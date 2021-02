La cantante y actriz Jennifer Lopez celebra este 22 de febrero uno de sus días más felices, pues sus hijos mellizos Emme y Max Muñiz, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, están cumpliendo 13 años y para agasajarlos preparó más de una sorpresa y compartió con todos sus seguidores una hermosa historia del momento de su nacimiento. Esta fue publicada en sus redes sociales donde llenó de ternura a sus millones de seguidores.

MÁS INFORMACIÓN | Jennifer Lopez y el recuerdo de cómo inició su historia con Alex Rodríguez en el mes del amor

La actual novia del exjugador de béisbol Alex Rodríguez despertó a sus pequeños con el desayuno en la cama y unas hermosas tarjetas de felicitación. En la descripción de la fotografía que mostró a sus fans se puede leer: “Mis hermosos bebés son adolescentes hoy!! OMG!!”.

Jennifer Lopez aprovechó la fecha especial para recordar uno de los momentos más importantes de su vida: cuando los trajo al mundo y llevó a Emme y Max a casa por primera vez. Este fue un instante de felicidad máxima, aunque el clima no haya sido el mejor de todos.

“No puedo creer que hayan pasado 13 años desde que los llevé a casa en mis brazos en medio de una tormenta de nieve. De esa ventisca vinieron dos cocos perfectos que reorganizaron mi vida y me enseñaron el verdadero significado del amor. Ha sido el viaje más mágico, lleno de aventuras y alegrías desde entonces... Estoy con tantas emociones esta mañana”, escribió.

La cantante Jennifer Lopez se mostró sin maquillaje, recién levantada y derramando lágrimas para felicitar a sus hijos en su cumpleaños. (Foto: @jlo / Instagram)

Emme y Max son su máximo orgullo y la llenan de felicidad pues son “dos almas cariñosas, sensibles, especiales” y tal como ella lo afirma, “cambiarán y reorganizarán el mundo con sus formas de ser únicas... su mamá les ama más allá de todo.. por siempre y para siempre...”.

En un video que acompaña la felicitación, Jennifer Lopez no pudo evitar las lágrimas mientras sus hijos leían el mensaje que les escribió.

En la actualidad, Emme y Max viven con ella en Miami, su novio Alex Rodríguez y las hijas de este, Natasha y Ella, que tuvo con su exmujer Cynthia Scurtis.

Jennifer Lopez y Marc Anthony estuvieron casados del 2004 al 2011 y hoy llevan una buena relación de padres y familia. (Foto: @jlo / Instagram)

Los pequeños de Marc Anthony no están alejados del todo de las carreras de sus famosos padres, pues Emme acompañó a su madre en su legendario show de medio tiempo del Super Bowl 2020 en los temas ‘Born In The USA’ y ‘Let’s Get Loud’; además, también publicó su primer libro ‘Lord Help Me’ (‘Dios ayúdame’), una historia ilustrada y bilingüe con un fuerte mensaje ambiental que comenzó a escribir en 2013.

Max, por su parte, también heredó el talento para la música de sus progenitores. Hace algunos meses, JLo mostró al pequeño participando de una obra escolar con temática de ‘El Mago de Oz’ donde cantó un par de versos interpretando a uno de los Munchkins.