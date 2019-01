Juan Gabriel: Exmanager asegura que reaparición de cantante depende de una persona muy importante de México | FOTOS

¡Ya no creemos nada! El pasado lunes 7 de enero era el nuevo día anunciado para la resurrección de Juan Gabriel , tal como lo había anunciado su exmanager Joaquín Muñoz, quien ahora dice que está a la espera de la orden de "una persona muy importante de México", pues él es que se va a encargar de mostrarlo al mundo. "No va a aparecer todavía, porque no hemos quedado que fuera a aparecer".



De acuerdo a Joaquín Muñoz, a Juan Gabriel le hubiera gustado 'revivir' el día de su cumpleaños, pero el cantante está a la espera de la orden de esta persona importante, quien le habría pedido que aún no 'resucite'.

"A la hora que él diga, a esa hora se arregla todo. Mañana yo le voy a pedir la fecha para que él [ Juan Gabriel] pueda salir porque su vida está en peligro, si lo encuentran, lo matan", dijo Joaquín Muñoz.



Desde noviembre del año pasado, Joaquín Muñoz sorprendió al público mexicano cuando afirmó que Juan Gabriel, "simuló su muerte" y aseguró que regresaría el 15 de diciembre de 2018, fecha que muchos esperaron con ansias, pero todo se canceló y el exmanager corrigió y fijó el regreso del 'Divo de Juárez' para el 7 de enero de este año.



Ahora, la resurrección de Juan Gabriel depende, ya no de su exmanager, sino de un hombre poderoso que aún no ha decidido si regresa o no a la vida.