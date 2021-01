Hace un día la noticia que Justin Bieber se convertiría en pastor de la iglesia Hillsong se volvió tendencia. Sin embargo, el cantante salió al frente a negarlo, pues él no pertenece a dicha comunidad.

La noticia se dio luego que el pastor Carl Lentz fuera retirado de dicha iglesia por “fallas morales” al confesarle a su esposa que le fue infiel.

Bieber lanzó un comunicado en sus historias de Instagram colocando una nota del portal Page Six negando la información. “Yo no estoy estudiando para ser ministro, ni nada remotamente cercano a eso. No tengo deseo de eso”, comentó el canadiense.

Del mismo modo, afirmó que es parte de la iglesia Churchome y no Hillsong. Esto pese a que en el 2017 afirmó ser parte de Hillsong. “La iglesia no es un lugar, nosotros somos las iglesia. No necesitamos de un edificio para estar conectado con Dios”, afirmó.

Además, aprovechó sus redes sociales para hablar de Dios. “El creador del los océanos y las montañas y el tuyo. Tú eres parte del plan, tu vida importa, él te ve. Ha sido paciente contigo. Como corriste lejos, él está esperándote. Él no está furioso, él entiende”, sentenció.

