Justin Bieber y su sincera confesión sobre sus miedos, la ansiedad y su relación con Dios | FOTOS

El músico Justin Bieber se encuentra mentalizado en su próximo regreso a los escenarios; sin embargo, su salud mental aún es un tema de preocupación debido a sus constantes altibajos.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, el cantante se sinceró con sus millones de seguidores y compartió un sentido mensaje que habla de Dios, sus miedos y la ansiedad que padece.

“No pares de luchar en esta batalla que ya ha ganado... Lucha por lo que quieres y por quien quieres, no dejes que el miedo y la ansiedad ganen. Dios nos ha dado el espíritu del miedo, pero también el poder del amor y de una mente sana. No creí la verdad sobre mí mismo ni tampoco creí que era amado, no creí que fuese perdonado. Es complicado para mí dejar de pensar”, manifestó el cantante en su extensa carta en Instagram.

“Mi cabeza se mueve entre la vergüenza y me revuelvo en tristeza por la gente que me ha traicionado. Jesús me ha dado la libertad y el empeño de llegarle a conocer nunca acaba. La figura de Dios nunca cambia, él es el mismo de ayer, de ahora y para siempre… Tú eres uno de ellos y te acepta tal y como eres. Él te quiere y te perdona, y te da la bienvenida a sus brazos cada vez que estés en problemas. Él es un dios perfecto y amoroso que te adora”, agregó en su mensaje.

Actualmente, Justin Bieber se encuentra en terapia tratando de superar su depresión. Además, no es el único que está padeciendo a nivel psicológico. Demi Lovato, Selena Gomez, Sophie Turner, Zayn Malik, Ariana Grande, Kanye West, entre otros famosos que sufren males iguales.

En tan solo 24 horas desde su publicación, el mensaje de Justin Bieber ha superado los 3’527,195 millones de ‘corazones’ en Instagram y cuenta con miles de comentarios que lo respaldan y esperan su pronta recuperación.