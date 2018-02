Kendall Jenner pidió ayuda a su mamá para afrontar una de sus crisis de ansiedad [VIDEO y FOTOS]

Hace unas semanas, Kendall Jenner se sinceró y habló de las crisis de ansiedad que sufría, producto de la presión laboral y de los usuarios en las redes sociales. En un reciente avance de Keeping Up With the Kardashians podemos ver cómo este padecimiento se manifiesta, y la afecta a ella y a los suyos.



El video, que fue subido por el portal E! News y está además disponible en YouTube, nos presenta a Kris Jenner y Kim Kardashian en una reunión. La madre y hermanastra de Kendall Jenner, respectivamente, estaban en una cita para así tener un tratamiento para la soriasis, problema que las dos tienen.



De un momento a otro, una llamada ingresa al celular de la matriarca del 'Klan'. En el otro lado de la línea se encuentra Kendall Jenner, quien está buscando ayuda para superar una de sus crisis de ansiedad.



"Es una emergencia", le dice Kendall Jenner a su mamá cuando esta le pregunta qué es lo que sucede. "Por eso tiene soriasis. Cada día un hijo tiene una emergencia", dijo Kim Kardashian cuando vio la escena protagonizada sus familiares.

Luego de colgar, Kris Jenner sostiene que la 'exángel' de Victoria's Secret no se siente bien. "Sufre de ansiedad y creo que está en tantas cosas que se pone más nerviosa", indicó la veterana celebridad sobre el comportamiento de Kendall Jenner.



"Literalmente me despierto en plena madrugada y tengo ataques de pánico completos", fue lo que dijo la musa de 22 años en una conversación con su amiga Cara Delevingne publicada por Harper's Bazaar en enero pasado. Kendall Jenner, en dicha oportunidad, también hablo de cómo Twitter se ha vuelto un lugar sombrío para ella, debido a la cantidad de haters presentes. “Sencillamente, me pone triste", señaló.