Kendall Jenner: ¿quién es el sujeto misterioso que la acompañaba en su camioneta? [VIDEO y FOTOS]

Recientemente, los medios de todo el mundo reportaron una novedad en el panorama amoroso de Kendall Jenner que no gustó a sus más acérrimos fans. Este indicaba que el supuesto romance con el basquetbolista Blake Griffin estaba pasando por un momento invernal.



"Definitivamente, las cosas entre ambos se han calmado y están tomando un ritmo más lento, pero no debido a algún drama en particular", indicó una fuente a People sobre lo que sucedía entre Kendall Jenner y el deportista.



Algunos especularon que esta situación se habría propiciado por el cuadro de ansiedad que atraviesa la musa de 22 años y los líos judiciales en los que el fornido estaría involucrado. Así las cosas, Kendall Jenner y Blake Griffin se convirtieron en la 'comidilla' de chismes y comentarios mal intencionados.



¿FOTOS?

Todo indica que el 'enfriamiento' de las ‘cosas’ entre Kendall Jenner y Blake Griffin es completamente verídico. Como prueba de ello, Daily Mail publicó una serie de fotos en las que se puede ver a la modelo acompañada de un hombre en su camioneta Range Rover.



Las imágenes, cabe mencionar, fueron difundidas por el 27 de febrero, fecha que calza con los informes de 'alejamiento' entre Kendall Jenner y Blake Griffin.

¿Quién es este personaje? Pues, Daily Mail no lo pudo precisar. Sin embargo, tenemos una pista. Una de las miles de cuentas de Twitter dedicadas a Kendall Jenner también subió las fotos y el posible nombre del sujeto en cuestión.



Este se llamaría Alexander, y de acuerdo con algunos grupos en redes sociales, sería un buen amigo de Kendall Jenner.