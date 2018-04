Khloe Kardashian: Así explicó Tristan Thompson las imágenes que lo muestran siendo infiel [VIDEO y FOTOS]

El momento más hermoso en lo que va de la vida de Khloe Kardashian se vio empañado por la infidelidad del padre de su recién nacida. Y es que Tristan Thompson fue captado en una situación muy comprometedora con dos mujeres en una discoteca días antes de que la hermana de Kim Kardashian diera a luz.

Frente a la avalancha de críticas de la familia y seguidores de Khloe Kardashian, Tristan Thompson se vio obligado a dar su versión de la polémica infidelidad. Es así que según varios medios ingleses, el deportista justificó su actuar de una manera inaudita.

“Ya sabes cómo son las groupies. Sabes cómo tratan de aferrarse a mí y seguirme y esto no es lo que parece’, argumentó el padre de la hija de Khloe Kardashian a pocos días del nacimiento de su pequeña y del escándalo que se armó por su infidelidad.

Algunos rumores de la prensa de espectáculos indican qu e Khloe Kardashian está tan feliz por el nacimiento de su primera hija que ha restado importancia a la infidelidad de Tristan Thompson. Una fuente cercana a la pareja indicó que la diva del deporte podría perdonar a su Tristan por el bien de su pequeña.

Sin embargo, quien parece no quererlo perdonar bajo ninguna circunstancia es la hermana más famosa de Khloe Kardashian, Kim Kardashian, quien según dicen algunos rumores, le escupió en la cara a Tristan Thompson cuando lo vio en la clínica.

De lo que sí estamos seguros es que Tristan Thompson ya no es más bienvenido en el reality de la familia más famosa del mundo: ‘Keeping Up With The Kardashian’, programa protagonizado por Kim, Kourtney, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

