Kim Kardashian graba documental en cárcel de Washington [FOTOS]

Además de su compromiso como imagen de varias marcas y otras responsabilidades relacionadas a su popularidad en redes sociales, Kim Kardashian se mantiene firme en su labor a favor de una reforma carcelaria.

Prueba de ello es el documental del que forma parte y que la llevó a visitar una cárcel de Washington, tal como se aprecia en unas fotos subidas en Instagram.

En esta ocasión, la celebridad visitó la unidad masculina de rehabilitación de jóvenes de 18 a 25 años, se lee en la web de la radio “WAMU”, de la Universidad Americana, donde también se supo que el título de este trabajo será: Kim Kardashian West: The Justice Project.

En otra publicación, la pareja de Kanye West compartió unas fotos de un conocido abogado, quien dicta un curso dentro de un centro penitenciario y confirmó la grabación del documental.

“La semana pasada me conmovió mucho el Dr. @marcmhoward, un profesor de Georgetown que imparte un curso dentro de una prisión de Washington DC donde estos hombres y mujeres pueden obtener el crédito de Georgetown. Conocí a tantas personas increíbles que no pueden esperar para compartir sus historias contigo. Filmamos un documental en el que estoy trabajando que estará disponible en @oxygen y espero que aprendan sobre el sistema de justicia como lo he hecho yo”, escribió Kim.

Hay que recordar que desde hace poco más de un año, Kim Kardashian estudia derecho y se ha mostrado muy activa en casos de presos que aseguran haber sido perjudicados por el sistema judicial.

Dentro de estos figura el de una mujer de 63 años condenada a cadena perpetua por delito de drogas, por quien Kim abogó ante el presidente Donald Trump para que le conceda un indulto, propósito que logró luego de visitar la Casa Blanca.