Kuno Becker inició su carrera artística cuando tenía 19 años, debutando en la telenovela “Para toda la vida”, donde actuó en más de 120 episodios. Pero muchos lo reconocen más por la telenovela “Primer amor... a mil por hora” y por su paso en el cine con “Goal!”. A la par de sus primeras apariciones, el actor mexicano se desarrolló como guionista y como director, su trabajo actual. De hecho, en 2019 anunció su retiro definitivo de la televisión como actor. No pasó mucho tiempo para que Kuno Becker cambiara de opinión.

Vale recordar el anuncio que diera en 2019, cuando anunció su retiro de los melodramas. Tal como menciona TVNotas, Kuno Becker dijo entonces: “Tengo una próxima película en Italia, dirigiendo y produciendo porque actuando yo creo que ahí ya murió, actuar me va a costar un poco más de trabajo si no es que ahí lo dejo”.

Si bien luego del anuncio del actor se comenzó a especular en México que era uno de los candidatos para protagonizar la nueva telenovela de Juan Osorio, “¿Qué le pasa a mi familia?”, que estelarizará Ariadne Díaz, Becker seguía firme en la idea de su retiro. Hasta ahora, que confirmó su regreso a las historias para la pantalla chica. ¿Qué dijo el recordado León Baldomero?

KUNO BECKER VUELVE A LAS TELENOVELAS DESPUÉS DE 10 AÑOS

Kuno Becker dio marcha atrás a retiro. Así lo confirmó el mismo actor a la prensa mexicana. Aunque no ha dejado claro si estará en el proyecto de Juan Osorio, Becker anunció su regreso a los melodramas tras una década.

“Parece que ahora sí se va a armar lo de la telenovela, yo estoy muy contento, muy emocionado”, aseguró el intérprete a los medios de comunicación, según publicación de Ventaneando.

“No puedo decir mucho hasta que el jefe lo confirme por supuesto, no les puedo decir mucho porque me regañan, yo no llevo el proyecto, yo sigo al líder”, agregó.

La última telenovela que grabó fue “Vidas robadas”, luego de la ficción se dedicó a actuar, producir y dirigir en cine.

Becker también confesó la razón que lo hizo aceptar volver al mundo de las ficciones. “A mí siempre me han llamado los personajes, eso es mi forma de hacer lo que me gusta, lo que amo hacer que es actuar”, explicó.

