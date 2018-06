¿Kylie Jenner está esperando a su segundo hijo? Información pone de vuelta y media a muchos de sus fans

Muchos seguidores de la empresaria Kylie Jenner están 'quemándose el coco' con una información que podría remecer a la familia Kardashian y el mundo del espectáculo en general. Se trata del posible nuevo embarazo de la joven, quien mantiene un romance con el rapero Travis Scott.



La portada del número más reciente de la revista New Weekly! señala que Kylie Jenner se encuentra esperando a su segundo bebé. ¿Acaso la guapa hermana menor de la también mediática Kendall está poniendo en apuros a la cigüeña?

Pues, no vayamos muy rápido. Los más desconfiados de sus fans sostienen que el magazine solo está con ansias de captar atención con datos falsos sobre Kylie Jenner. Ellos no tardaron en criticar la publicación por tomar un tema 'sensible' con mucha ligereza.



Solo habría que esperar si Kylie Jenner tiene algo que contarnos a través de sus redes sociales, como pasó cuando Stormi nació, o por medio de una entrevista.