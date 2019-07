Kylie Jenner se roba los halagos con los contrapicados más sensuales de Instagram | FOTOS

¡Todo lo que publica es oro! Nos referimos a Kylie Jenner , quien rara vez tiene una mala recepción en lo que comparte en redes sociales. Basta con echarle un vistazo a su cuenta de Instagram, donde hasta el momento acumula más de 140 millones de seguidores.

Precisamente, a través de Instagram, Kylie Jenner subió unas imágenes en ángulo contrapicado que alborotaron a sus fieles fans. En estas, la joven luce su espectacular figura, mientras sube unas escaleras.

En la primera foto, Kylie Jenner solo mira a la cámara, lo que le valió más de 2 millones de “me gusta”, mientras que las otras fotos en las que aparece volteada superan los 3 y 4 millones de “me gusta”. ¿El motivo?

Sin embargo, no todas las publicaciones de Kylie Jenner son sobre su figura de infarto. Hace poco, la joven modelo subió un extenso mensaje en el que reflexiona sobre su vida, lo que también le valió una buena recepción en Instagram.

"Estoy orgullosa de mí misma, mi corazón y mi fuerza. Crecer entre luces con un millón de ojos en ti simplemente no es normal. He perdido amigos en el camino y a veces también me he perdido yo. Mi primer tatuaje fue 'cordura' para recordarme todos los días que debo mantenerla", se lee al inicio de su mensaje.

En otras líneas, Kylie Jenner agrega que ha “luchado contra la ansiedad durante toda mi corta vida adulta y, después de mi bebé, he lidiado con todos los altibajos internos. Sentí que tenía que encontrarme completamente otra vez. Me reservo mucho para mí sola, pero solo quería compartir y hacerte saber que soy humano".

Finalmente, Jenner aclara que su vida no es perfecta como puede aparentar en las redes sociales, pues lo que comparte es solo la “superficie”. Kylie cierra su publicación pidiéndole a sus seguidores ser amables consigo mismos, pues “todos somos capaces de grandes cosas, dignos de amor, y nos permiten expresarnos. Haz más de lo que te hace feliz y no te disculpes. Ahora es tu tiempo. Todos tenemos un destino magnífico".