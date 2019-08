Kylie Jenner empezó la celebración de su cumpleaños bebiendo champagne a bordo de un lujoso yate | VIDEO

La socialité Kylie Jenner , estrella del reality “Keeping Up With the Kardashians”, está de cumpleaños y decidió celebrarlo a lo grande con un paseo a bordo de un lujoso yate junto a sus seres más queridos.

A través de sus stories en Instagram, la popular modelo compartió un video de ella, disfrutando del mar a medianoche junto a sus amigas. Para celebrar sus 22 años, la modelo decidió hacerlo con una botella de champagne.

“Oficialmente es mi cumpleaños”, escribió Kylie Jenner junto a su video, donde también se puede apreciar una bandeja con velas encendidas.

Kylie Jenner empezó la celebración de su cumpleaños bebiendo champagne a bordo de un lujoso yate.

Como se puede deducir, Kylie Jenner prefirió recibir su cumpleaños junto a sus seres queridos paseando en altamar. Además, esta fecha especial coincide con el lanzamiento de la nueva colección de maquillaje de la socialité.

Cabe señalar que Kylie Jenner ha sido catalogada como la billonaria más joven en la historia, según detalló la revista Forbes. De esta manera, superó al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que alcanzó el estatus con 23 años.

Hace más de tres años, Kylie Jenner inició su empresa de maquillaje Kylie Cosmetics. Una compañía que revolucionó la industria de la belleza con la primera colección de pintalabios ‘nude’ de la benjamina de las Kardashian-Jenner, que se agotó apenas unos minutos después de salir a la venta.