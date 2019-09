Kylie y Kris Jenner donan casi un millón de dólares a ONG que empodera mujeres | VIDEO

Kylie Jenner ha hablado en más de una ocasión de lo importante que es para ella donar a organizaciones benéficas. En esta ocasión, se comunicó con el programa "The Ellen DeGeneres Show" para encontrar una historia que la conmueva.

Es por ello que en una aparición en dicho programa, la empresaria junto a su madre donaron casi un millón de dólares a una ONG que empodera a mujeres.

Ellen DeGeneres empezó afirmando que las empresarias iban a regalar esta cantidad de dinero a personas que se lo merecen. Es así que contaron la historia de Samantha, quien creó la organización Nest of Love, la cual reúne a diferentes mujeres para ser mentoras del empoderamiento femenino.

Es así que Samantha con más personas de su equipo fueron llevados al estudio bajo el pretexto de una promoción para el estreno de la nueva temporada de "Keeping Up With The Kardashian".

Luego, las chicas al enterarse que Kylie y Kris Jenner estaban ahí empezaron a llorar de la emoción. En un inicio, la presentadora del programa comentó que estaban regalando US$150,000 a la organización.

Pero la caridad de Kylie no acabó ahí y l e dio un kit de Kylie Cosmetics lleno de US$100,000 mil solo para Samantha y para cada organizadora (diez en total) se le entregó a entregar US$50,000. Hasta ahí iban US$750,000, pero anunciaron que en una fecha posterior se iba a regalar US$250,000 más a otro destinatario. Sumando casi un millón.