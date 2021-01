Karla Álvarez fue una reconocida actriz mexicana que dejó existir a los 41 años en noviembre de 2013. Aunque en un inicio se dijo que había fallecido a causa de un paro cardiorespiratorio, en 2019 se reveló que la verdadera razón de su muerte fue una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral.

La vida actoral de la también bailarina fue exitosa desde que empezó a salir en melodramas, mientras que su vida sentimental fue muy intensa, pues en 1994 cuando tenía 22 años contrajo matrimonio con el también actor Alexis Ayala, de quien se divorció en 1996, en medio de rumores de violencia. Tras ello, comenzó un romance con el director Armando Zafra con el que tenía planes de casarse, pero no se concretó. Asimismo, fue relacionada con los histriones Harry Geithner y Juan Soler.

El año 2003 se decía que inició una relación con Jorge ‘El burro” Van Rankin, pero en aquel entonces ella dijo que eran grandes amigos; sin embargo, seis años después de la muerte de la actriz, el presentador de televisión dio a conocer detalles de su relación, de la cual aseguró salió muy lastimado.

El exlocutor contó que cuando conoció e inició un romance con Karla Álvarez su vida cambió. (Foto: Captura Hoy)

UNA RELACIÓN TORMENTOSA

Durante la emisión del programa “Miembros al aire”, el exlocutor detalló que si bien fue una persona inestable con las mujeres, el día que conoció a Karla Álvarez sentó cabeza, pues se enamoró profundamente de ella, pero le pagó mal.

“No tienen una idea de cómo la llegué a adorar a Karla Álvarez. Fui un pasado de lanza al principio, tenía un programa [de radio] de 5 a 8, y te soy honesto: invitaba a las que estaban de moda y guapas, así les tiraba la onda, a Ana de la Reguera [entre otras], me las llevaba a cenar”, narró.

Debido a que el romance tuvo sus altibajos, no sabía qué hacer, pero lo peor fue cuando ella -según dijo- lo hacía sufrir demasiado. “Cuando ella quería me cortaba y me enteraba que estaba con tal y con tal. Yo lloraba, yo ni comía, se me quitaba el hambre de pensar qué estaba haciendo: una cosa terrible. Cuando me cortaba, yo creo que fue el peor momento de toda mi vida”.

Asimismo, contó que su relación se volvió muy tóxica, ya que el momento en el que Jorge no podía estar con su amada, llegó al extremo de espiarla afuera de su casa para ver quién salía o estaba.

El exlocutor señaló que sufría mucho cada vez que la actriz cortaba su relación de un momento a otro. (Foto: Jorge El Burro Van Rankin / Instagram)

DESCUBRE INFIDELIDAD DE KARLA ÁLVAREZ

Uno de los sucesos que lo dejaron devastado fue encontrar a Karla Álvarez siéndole infiel en su propia habitación. De acuerdo con Van Rankin, un día la actriz le pidió que no llegue temprano a su casa porque iba a ensayar unas escenas, pero como las dudas lo invadieron y decidió presentarse en su departamento en Miami.

“Hice tiempo, llego y escucho música y automáticamente se me metió el diablo. Ahí voy, subo las escaleras y me asomo entre la cortina y: ‘No mames’, veo al señor director [de Televisa], al que yo le había llorado –al contarle anteriormente los problemas que tenía con Karla– y veo a la susodicha bailándole y este ‘wey’, con el torso desnudo, aplaudiendo”, contó.

El conductor dijo que bajó de inmediato las escaleras “hecho pedazos” y cuando llegó al último escalón, Karla le reclamó por espiarla. Esto hizo que subiera y les reclamara su comportamiento.

Aunque reconoció que fue muy doloroso ver esa escena, considera que con ello pagó todo lo que había hecho de joven. “Sí fui [infiel] en el pasado, pero [con Karla] pagué todas y cada una. Está saldado”, manifestó.