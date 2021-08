Gran sorpresa generó entre los seguidores de la actriz Adamari López la confirmación de su separación con el bailarín Toni Costa luego de 10 años de relación y que producto de ese amor nació su hija Alaïa. Fue en el mes de mayo del 2021 donde los rumores de esta ruptura se dieron a conocer y cada vez se hacían más fuertes.

MÁS INFORMACIÓN: Cuando Adamari López fue echada de Televisa y reemplazada por Aracely Arámbula

Precisamente, fue la propia actriz quien compartió la noticia de su distanciamiento a través de un comunicado de prensa.

“Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí”, dijo.

Si bien los rumores del deterioro de la relación ya empezaban a sonar con más fuerza desde meses atrás, fue el periodista y escritor Jomari Goyso quien informó del caso.

Durante la emisión del último episodio de su podcast ‘Sin Rodeo’, el experto en moda y belleza de 39 años, contó que la noticia del divorcio de Adamari y Toni no le sorprendió tanto. Goyso comentó que en una oportunidad le preguntó al bailarín sobre su aún esposa, a lo que este respondió algo que lo dejó pensando.

Si bien el suceso sorprendió a la mayoría, hubo una persona que presentía un ligero distanciamiento entre los esposos (Foto: Adamari López / Instagram)

“A mí no me sorprendió tanto porque yo he conocido un poco a Toni, bueno conozco a los dos y me caen muy bien, pero trabajé con Toni en Mira quién baila, lo vi varias veces y como que cuando le preguntaba qué tal está Adamari como que contestaba medio seco. No, no seco, pero contestaciones…”, señaló.

¿CÓMO ES LA MANSIÓN QUE TIENE ADAMARI LÓPEZ EN MIAMI?

Luego de la separación de Adamari López con Toni Costa, el bailarín se fue de la casa dejando la mansión en Miami para la actriz y su hija.

Pero esta gran mansión destaca por tener una gran cantidad de detalles y la gran extensión de terreno sobre la que fue construía. Precisamente, mucho antes de su separación la pareja publicó algunas fotografías y videos donde se podía ver la forma de la mansión en su interior.

En la vivienda predomina tanto el blanco como los tonos grises y los plateados. Las paredes están adornadas con cuadros que han sido exclusivamente elegidos para darle una buena vista al lugar, sin dejar de mencionar las grandes ventanas.

Tiene un gran jardín que rodea toda la casa y allí la pequeña Alaïa edificó su casa de juguete a la medida para ella. Además, tiene juegos y columpios con los que se divierte en todo momento.

Otro de los detalles es la piscina que era disfrutada por la pareja y sus familiares.

En la decoración de la sala predominan los colores grises y los tonos plateados, es así que este ambiente de la mansión combina distintos elementos blancos así como algunos muebles con acentos plateados.

Asimismo, en el comedor hay muebles muy modernos. También se ven colores grises en los forros de las sillas para que vayan a juego con el salón, pero con patas transparentes y mesa de cristal. Este ambiente destaca por los candelabros de cristal que han sido colocados.

Otra de las decoraciones son los cuadros con fotografías de la familia que han sido colocadas en los principales ambientes de la casa.

En el patio se encuentra una gran mesa donde la familia recibe a sus invitados cuando realizan reuniones o actividades al aire libre. La cocina está decorada con muebles blancos y parte de la pared esta cubierta con azulejos en tonos grises y blancos. El ambiente se aprecia con mucha luz.

Mientras que la habitación de la actriz y presentadora de televisión ha sido decorada de manera especial, allí se puede encontrar almohadones muy coloridos.