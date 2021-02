La película “Upside Down Magic: Escuela de Magia” se estrena este 5 de marzo por Disney Channel La cinta está basada en el libro infantil homónimo éxito de ventas de The New York Times y es protagonizada por Izabela Rose y Siena Agudong como las dos mejores amigas Nory y Reina.

Disney Channel estrena la película original "Upside Down Magic: Escuela de Magia" el 5 de marzo. (Foto: Disney) Redacción Trome El viernes 5 de marzo a las 18:00, Disney Channel estrena la película original "Upside Down Magic: Escuela de Magia". Una aventura fantástica basada en el libro infantil homónimo éxito de ventas de The New York Times y protagonizada por Izabela Rose y Siena Agudong como las dos mejores amigas Nory y Reina de la Academia Sage de Estudios Mágicos. También son parte del elenco de esta producción original de fantasía: Vicki Lewis, Kyle Howard, Max Torina, Elie Samouhi y Alison Fernandez. Cuando Nory Boxwood Horace (Rose), de 13 años, y su mejor amiga Reina Carvajal (Agudong) ingresan a la Academia Sage de Estudios Mágicos, las habilidades de Reina para dominar el poder del fuego la consagran como la mejor estudiante de la escuela Flare, pero la magia inestable de Nory y su tendencia a convertirse en criaturas fuera de lo común como un dratito —mitad dragón, mitad gatito— la ubican en la clase de aquellos poseedores de la magia "rara y defectuosa", también conocida como UDM (Un Desastre Mágico). Mientras la severa directora Knightslinger (Lewis) cree que los poderes no convencionales de los UDM los vuelven vulnerables a la peligrosa y malvada magia oscura, Nory y sus compañeros de clase deciden perfeccionar sus excepcionales talentos para demostrar que la magia fallida puede superar a la magia "correcta". Rodada en exteriores en Vancouver, Canadá, y en la pintoresca isla de Vancouver, "Upside Down Magic: Escuela de Magia" introduce un nuevo giro en el clásico género de películas de escuelas de magia con escenarios naturales inspirados en la belleza del paisaje circundante. Apartándose del tradicional entorno de las escuelas-internados, el diseñador de producción Bill Boes incorpora formas orgánicas libres y recurre a materiales naturales como cortezas, madera y piedras para crear el mágico mundo de la Academia Sage. "Upside Down Magic: Escuela de Magia", también disponible en Disney+, es dirigida por Joe Nussbaum, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Suzanne Farwell y Susan Cartsonis. El dos veces ganador del premio Art Directors Guild Bill Boes es el diseñador de producción. Adam Santelli es el director de fotografía; y Barbara Somerville es la diseñadora de vestuario. Con guion de Nick Pustay y Josh Cagan, "Upside Down Magic: Escuela de Magia" está basada en el libro escolar de las autoras de éxito editorial Sarah Mlynowski, Lauren Myracle y Emily Jenkins.