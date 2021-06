Hace poco más de un mes Lasso lanzó su segundo track en colaboración con Danna Paola titulado “Ladrones”. La primera vez que cantaron juntos fue en 2019 con “Subtítulos” y ahora el intérprete aumenta las expectativas de sus fans anunciando que podría volver a lanzar una canción en conjunto para cerrar la ‘trilogía’.

“Ladrones” es un tema que el propio Lasso define como un reggaetón con pena, un género que él siente que define algunas de sus canciones y que, en sus propias palabras, es una manera de indagar en esas cadencias de la música urbana sin perder el sonido que lleva trabajando en los últimos años.

En entrevista con Trome, Lasso dio detalles del videoclip y no descartó la posibilidad de poder volver a colaborar en un futuro con Danna Paola para cerrar con broche de oro lo que podría ser una trilogía de canciones y videos.

¿Cómo nació la idea de volver a grabar una canción con Danna y más aún, una continuación a lo que fue Subtítulos?

Qué alegría poder volver a trabajar con Danna y hacer una canción, ella es alguien que quiero mucho. La premisa fue, de hecho, que el video de Subtítulos termina abruptamente y le dije que no estaría mal que hiciéramos una continuación de esto. A ella le encantó la idea y se hizo así. No fue planeado, fue muy rápido.

¿Podrías contarnos que es lo que realmente pasa en el video? He visto muchas teorías de los fans

En el video ves que Danna huye de la Policía, está en un lugar recóndito y más aún, tiene como alucinaciones con mi personaje, en un mundo en el que ella me curó el tiro, pero al final te das cuenta que no es real. Sin embargo, eso no te cierra ninguna puerta. No te dice si estoy vivo o muerto, si estamos juntos o si nos vimos. No te dice nada.

¿Podría haber una tercera parte?

Queríamos hacer la continuación de Subtítulos, me encanta un cuento, el tener una continuación me hace muy feliz y quizá haya una tercera parte. Pero denme chance, si ocurre (una nueva canción), será en un par de años. Sería muy feliz por el simple hecho de que me encanta trabajar con Danna. Ojalá haga 500 canciones con ella.

Por otro lado, también grabaste un tema con el dúo peruano Inti y Vicente...

Es una canción muy linda, me acuerdo que cuando me la mandaron dije: ‘es una gran canción’. Siempre las colaboraciones tienen que ser por la música y porque te gusta la canción, así le vaya mejor o peor. Esa canción la escucho y me quedo 4 días pegado.