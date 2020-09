Laura León , apodada como La Tesorito, es una actriz y cantante mexicana muy popular en Latinoamérica. Alcanzó la fama en la década de los 90 gracias a emblemáticas telenovelas como “Dos mujeres, un camino” y “El premio mayor”, además tuvo una exitosa carrera musical donde destacan temas como “Suavecito” y “El club de las mujeres engañadas”. El éxito le permitió convertirse en una de las mujeres más queridas de su país.

Su larga trayectoria artística le ha dado varios reconocimientos y premios, posicionándose como una de las artistas más populares de la música tropical mexicana. Con el éxito y la fama, llegaron a su vida varias oportunidades para crecer profesionalmente y ganar mucho dinero.

Sin embargo, no todo fue felicidad en su vida. Laura León confesó que se volvió “soberbia” durante una época de su carrera, lo que la llevó a tener actitudes prepotentes y desplantes de grandeza, comportamientos de los que hoy en día se arrepiente.

“Después con el tiempo dices: ‘Gracias Diosito’. Porque a mí me agarró una soberbia muy fuerte (...) Loca era poco, déjenla, por favor se lo suplico. Me fui a Miami, me compré cosas allá y todo. Me compré una casa muy bonita en Miami, preciosa”, declaró durante una entrevista para el programa “Con permiso”.

Respecto a los bienes materiales que adquirió a lo largo de su carrera, Laura León narró que buscaba obtener pertenencias sofisticadas y lujosas que terminó perdiéndolas por no saber administrar su dinero.

“Todo lo tenía, todo, para que vean lo que es la soberbia desgraciada. Cuidado con esa y, entonces, fui a ver a mis amiguitos que vivían en Star Island y se habían mandado a comprar unos pisos de Italia, ala de mosca se llamaban los pisos”, agregó.

La popular “Tesorito” habló de la costosa propiedad en Miami que adquirió y detalló que quiso copiar el costoso piso que unos amigos suyos habían instalado en su mansión, ubicada en un exclusivo vecindario habitado por celebridades y magnates.

“Yo: ‘No, ya que me quiten estos pisos, por favor. Yo quiero esos’, se compraron una cocina que casi hablaba la desgraciada, cocinaba y todo. No sé prender el celular y ya quería la cocina, no sé hacer un huevo estrellado, pero eso sí la cocina a todo lo que daba”, señaló.

Finalmente, la carismática cantante reconoció que durante ese tiempo perdió el piso y recomendó a sus seguidores no caer en la soberbia, actitud que la llevó a cometer muchos errores en su vida.

“Empecé a hacer tonterías (...) Perdí todo y luego lo recuperé. Eso si que no, nunca le aflojen nada a los hombres, el tesoro sí lo pueden aflojar, pero despacito, suavecito, recuérdenlo”, dijo.

