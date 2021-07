La serie turca “Sen Cal Kapimi”, conocida en España como “Love is in the air”, no solamente viene dando mucho que hablar por las historias que todos podemos ver en esta producción que ha logrado enganchar a miles de seguidores, sino que también los dos protagonistas Eda y Serkan se han convertido en tendencia por sus antecedentes antes de ingresar al mundo de la actuación.

Es preciso mencionar que “Love Is in the Air” ha tenido gran éxito con el que ha sabido posicionarse como una de las favoritas del público y tras el rotundo rating alcanzando en su primera temporada, desde el pasado 9 de junio se viene transmitiendo la segunda entrega en Turquía.

Pero muy aparte de este gran éxito la historia de la actriz Hande Erçel quien a sus 27 años se ha vuelto famosa al interpretar a Eda; y la de Kerem Bürsin (33) que hace el papel de Serkan, están en los ojos de los miles de seguidores debido a que antes de llegar a ser famosos tuvieron que enfrentar diversas situaciones complejas y obstáculos en su vida personal.

Pero eso no fue todo, pues, también han sido blanco de críticas al ser ingresar en el mundo de la actuación.

HANDE ERCEL

Antes de su exitoso papel de Eda, Hande Ercel no tuvo muy fácil el camino para ingresar a la televisión como parte del elenco en telenovelas y series. Ante ello, consideró importante ingresar primero al mundo de la moda cuando aún era una adolescente.

Sus primeros pasos en esa profesión las dio como modelo de fotografía, protagonizaba reportajes y sesiones de fotos para publicidad de prensa y editoriales de estilo. Cuando cumplió la mayoría de edad le dieron la gran oportunidad de participar en una pasarela de gran renombre en Turquía.

Siempre tuvo un perfil discreto, pese a que ya era reconocida por aparecer en revistas, informes, reportajes, entre otros. Años después ingresaría a la televisión y fue así que cuando le encargaron los primeros personajes que debía interpretar la actriz fue duramente criticada debido a una hipótesis de que conseguía estar en esas producciones por su belleza.

La belleza y el peso de Hande Ercel

Los críticos en la materia consideraron que Ercel nunca podría ser tomada en serio por las casas productoras de series o telenovelas debido a que antes había sido modelo, argumentando que el mundo de la actuación requiere años de preparación.

Otro de los puntos por los que fue seriamente criticada fue por su peso. Esto debido a que en sus fotos de su infancia de Hande se podía ver a una niña con curvas y con una cara de rasgos redondeados, pero todo ello cambió cuando entró al mundo de la moda. Allí tuvo un giro radical y hasta ahora luce una figura delgada y esbelta.

Actualmente en sus redes sociales sus seguidores la aplauden y respaldan en todas las actividades que realice, destacando que es una mujer sana, con personalidad y muy profesional.

KEREM BURSIN

El famoso Serkan es otro de los actores que desde muy pequeño atravesó por una infancia distinta, pues, su padre por motivos laborales lo llevó junto a su madre a diversas ciudades y países de manera constante.

Entre estos lugares donde vivió el actor están Estambul y Ankara (Turquía); posteriormente se trasladaron a Edimburgo (Reino Unido), Medan y Jakarta (Indonesia), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes), Sugar Land, Boston y Los Ángeles (Estados Unidos) y Kuala Lumpur (Malasia).

Una de sus últimas residencias fue en el estado de Texas (Estados Unidos), donde el Kerem hizo sus amistades más duraderas e importantes. En ese lugar también inició sus estudios en Arte Dramático y estuvo al lado de artistas que iniciaban en el mundo de Hollywood.

Con el tiempo pudo protagonizar pequeños papeles en cortometrajes y anuncios de publicidad. Su suerte cambiaría cuando un conoció en un evento laboral a un productor turco de gran trayectoria.

El regreso de Kerem Bursin a Turquía

Esta persona logró convencer a Kerem para regresar a Turquía y ser parte de series nacionales que tenían proyección internacional. Esta oferta fue muy bien aprovechada por el actor quien tomó un vuelo a Estambul, pero uno de sus grandes problemas que tuvo que afrontar fue que no podía mantener una conversación básica en turco, debido a que pasó mucho tiempo fuera de su tierra.

En el 2013 participó en una serie llamada Günesi Beklerken, la cual lo llevaría al estrellato, pero aún no hablaba de forma fluida el idioma local.

Esto le trajo muchos inconvenientes por lo que se vio obligado a tomar clases particulares de turco, pero no le fue fácil, tanto así que pensó dejar todo y regresar a Estados Unidos, pero recibió el apoyo de sus compañeros del elenco quienes se quedaban junto a él luego de realizar as grabaciones para que impulsara su aprendizaje del idioma.