En el capítulo seis de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, Matilde Sánchez, la abuela del ‘Sol de México’, busca a toda costa estar al lado de Sergio, sin embargo, Micky hace todo lo posible para mantenerla alejada de ellos por qué no desea que su hermano menor viva lo mismo que él y al sentirse tan rechazada, la mujer ha decidido dar un golpe bajo para chantajear al cantante.

La madre de Luisito Rey le dice que la periodista ‘Cynthia Casas’ está muy interesada en saber su versión de la historia sobre la vida del cantante, la desaparición de Marcela Basteri, la relación que tuvo con su padre y sobre todo de la existencia de Michelle Salas si no le da la custodia de Sergio.

La producción de Netflix hizo referencia a la periodista Claudia de Icaza que no dudó en criticar la serie de Luis Miguel y por mostrar la historia de El Sol de manera “muy incongruente”.

LA REACCIÓN DE CLAUDIA ICAZA

En una entrevista con Javier Poza, Claudia de Icaza señaló que ella nunca entrevistó a Matilde Sánchez, abuela de Luis Miguel. Además la periodista recordó cuando fue demandada por el cantante tras publicar la biografía no autorizada del intérprete titulada Luis Miguel, el gran solitario.

“Yo nunca entrevisté a la abuela de Luis Miguel, nunca la conocí. Yo me imagino que su abuela supo de mí cuando yo saqué el libro y cuando vino la demanda y no cuadra, como no han cuadrado las fechas cuando pone de Michelle, que ahí es importante porque todos queríamos saber cómo fue esa historia con Michelle”, dijo.

Claudia de Icaza negó haber entrevistado a Luisito Rey. Además aclaró que ella nunca traicionó al cantante ni estuvo enamorada de él como se muestra en la bioserie. “Me pinta de que yo vivía enamorada de él, me le colgaba. Luego lo traicioné porque fue a entrevistar a su papá, cosa que nunca hice”, dijo.

Claudia de Icaza señaló que el intérprete de “Hasta que me olvides” es responsable de los errores y las contradicciones dentro de la historia, pues en esta temporada él también fungió como productor.

“Ha permitido que lo pinten de una manera muy incongruente por un lado quiere ser el papá de Michell, pero por otro lado quiere mantenerse en la comodidad que le proporciona esa vena de soltero”, dijo.