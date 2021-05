La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” llegó a su fin y a través de los ocho capítulos se ha podido saber más sobre la vida del cantante. Una de las situaciones más difíciles que se vio en el último episodio es sobre el futuro que tuvo su hermano Sergio Basteri.

La producción de Netflix mostró que tras las declaraciones que dio la abuela de los hermanos Gallegos Basteri a la prensa sobre la desaparición de Marcela, el hermano menor de Luismi sufrió problemas en la escuela y fue acosado por la prensa, así que el cantante tuvo que tomar una dura decisión sobre el pequeño.

Sin duda, Sergio Basteri fue el más afectado con todo lo que se publicó, así que esta situación lleva a que Alex y Luis Miguel manden a vivir a su hermano a Estados Unidos. Entonces El Doc se ofrece cuidar de él y asegura que sólo lo hace por el pequeño y nada más.

Pero, ¿cómo fue en la vida real la separación de los hermanos Gallego Basteri? En esta nota te vamos a contar que fue lo que realmente sucedió en la vida real.

LUIS MIGUEL LA SERIE - Temporada 2 (L to R) AXEL LLUNAS as SERGIO BASTERI and DIEGO BONETA as LUIS MIGUEL in Episode 208 of LUIS MIGUEL LA SERIE Temporada 2. Cr. NETFLIX ©️ 2021

QUÉ PASÓ REALMENTE CON SERGIO BASTERI TRAS IRSE DE MÉXICO

Tras todo el problema que se ocasionó sobre la desaparición de Marcela Basterí, Sergio no pudo seguir en México, ya que su vida se había vuelto muy difícil, asín que Octavio Foncerrada decidió hacerse cargo del pequeño y llevárselo a Estados Unidos.

En una entrevista para el programa “Ventanenado”, ‘El Doc’, señaló que tras la muerte de Matilde Sánchez él se hizo cargo del hermano menor de El Sol, a quien considera un hijo. El médico aseguró que él fue quien le propuso a Luis Miguel llevarse a Sergio a vivir al extranjero para que no estuviera expuesto al acoso de los medios.

“Me fui a Acapulco y ya estaba Sergio ahí, estaba chiquito, él se creía muy grande. Hablaba como españolito y un día me dijo: ‘¿Y tú quién eres?’ Le dijo: ‘Yo, El Doc’. Y voltea el chamaco (Luis Miguel) y le dice: ‘Mejor hazle caso a El Doc’, ya me lo llevé, lo agarré de la manita, y empecé a disciplinarlo”, mencionó.

Luis Miguel junto a sus dos hermanos menores, Alejandro Basteri y Sergio Basteri. (Difusión)

“Yo le decía: ‘¿Qué vas a hacer con este niño tan hermoso?’ Y le dije: ‘Mira yo me encargo de él con todo el amor del mundo, pero sí me gustaría mucho, para que no estuviera dentro de... ahí en México y fuera el hermano de..., llevarmelo a Boston, pero no como Alex sino irnos ahí, que viva. Me lo llevé”, contó Foncerrada.

De acuerdo con Oro de Rey, Sergio Basteri continuó sus estudios en Boston, donde además obtuvo el grado de concertista en el conservatorio de Nueva Inglaterra.

Los estudios del chico iban a continuar en Harvard o el Boston College, pero justo ahí se dio una pelea entre Luis Miguel y Sergio, se rumora que tenía que ver con la relación que mantenía el último con una joven, así que los planes se alteraron y se fue a Guadalajara, donde estudió numerología e incluso fotografía. La cuestión con esto es que su disgusto con Luismi fue de tal magnitud que hasta la fecha no mantienen contacto, por lo que realmente nunca llegaron a entenderse del todo desde hace muchos años.

Sergio Basteri se ha mantenido alejado de la vida pública, pero se menciona que tiene un hijo y este año cumplió 34 años. Hace poco surgió una fotografía de él con su hermano Alejandro que resultó muy esclarecedora porque realmente no se tiene mucho material reciente de él; obviamente con Álex sí mantiene una relación mucho más estrecha.

Según el doctor Foncerrada, Luis Miguel quería que su hermano estudiara leyes para trabajar con él y hasta había encontrado una universidad en Inglaterra para tal finalidad, pero se produjo un distanciamiento producto del carácter explosivo de ambos. Es así que, al cumplir 18 años Sergio, Luis Miguel decide cortar contacto con él y no hacerse cargo de su manutención. Entonces, Sergio y 'El Doc' junto a su familia dejan Boston y regresan a Guadalajara. Y no volvieron a entablar contacto.

Es así que el hermano menor de Luis Miguel ha llevado su vida muy discreta y con toda la información que se tiene al respecto se menciona que actualmente radica en España, pero no parece tener la intención de hacerse notar y prefiere llevar una vida más tranquila y normalizada en comparación con la de su hermano mayor.