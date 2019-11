Maite Perroni será recordada por siempre por su papel de “Lupita” de la serie juvenil “Rebelde” y por ser una de las integrantes más queridas del desaparecido grupo musical RBD. La actriz y cantante ha sido una de las más exitosas después del fin de la agrupación, ya que en esta última década ha tenido varios papeles protagónicos y también se ha ganado un espacio en el mundo de la música.

La intérprete de 36 años siempre estará agradecida por la oportunidad que tuvo en 2004 para ser parte de este elenco que le abrió muchas puertas en el mundo del espectáculo, ya que durante esta última década ha alcanzado mucho más éxito en la actuación y el mundo de la música, pero siempre recordará con mucho amor a sus amigos de RBD.

Luego del fin de la agrupación, Maite Perroni ha seguido conservando la amistad con sus ex compañeros, pero con unos es más amiga que otros. En entrevista con la periodista mexicana Lourdes Stephen en sus canal de YouTube, contó algunos detalles que no sabíamos de la relación que tiene con los ex RBD.

¿QUIENES SON SUS AMIGOS DE RBD?

A diez años de la desintegración de RBD, Maite Perroni sigue sumando más seguidores y conservando a todos aquellos que la siguen desde el inicio de su carrera, pero también continúa manteniendo una hermosa amistad con algunos de sus excompañeros de “Rebelde”.

Uno de ellos es Alfonso Herrera, el inolvidable Miguel Arango de la exitosa telenovela juvenil Rebelde.

La amistad entre "Lupital" y "Miguel" sobrepasó las pantallas y actualmente siguen siendo grandes amigos (Foto: instagram)

“Para mí hoy Poncho Herrera es una persona importante, una persona a la que le mando un mensaje y le digo ‘necesito un consejo’ y es una persona amorosa que está ahí y que incondicionalmente ha sido un amigo inteligente y sensato”, aseguró la intérprete de 36 años.

“La verdad es que lo admiro mucho porque es un hombre que ha logrado todo lo que ha querido, siempre se merece todo el respeto. Al final todo esto es lo que Poncho siempre había deseado y soñado profesionalmente. Él es un hombre que ha logrado cosas increíbles”, agregó.

Maite Perroni también ha contado que tiene una buena relación con el actor Christian Chávez, quién le dio vida a Giovanni Méndez en “Rebelde”.

“Ha sido alguien que en el proceso de la vida nos hemos encontrado en muchas distintas etapas y emocionalmente nos hemos acompañado y ha sido también muy interesante conocernos desde entonces y ahora adultamente vernos en el lugar en el que nos encontramos y compartir desde esta parte humana como amigos, en pareja, en casa, en familia […]”, declaró la exRBD.

La amistad entre Christian Chávez y Maite Perroni, también se mantuvo después del final de RBD (Foto: Instagram)