Zendaya se sumerge en las turbulencias y el caos del amor con “Malcolm & Marie”, película dirigida por Sam Levinson, el creador de “Euphoria”, y en donde la actriz se mide en un duelo interpretativo de altos vuelos a John David Washington.

Zendaya, Washington y Levinson presentaron hoy de forma virtual esta cinta, que se estrenará en Netflix el 5 de febrero, y reflexionaron sobre las dificultades que entraña un proyecto concebido y rodado durante el confinamiento.

“Sam me dijo: ‘¿Por qué no hacemos algo con solo dos personas, eliminamos todo lo demás y lo hacemos en blanco y negro? Una obra de una pareja ambientada en unas pocas horas, con solo una localización. Y tienes a un cineasta que vuelve a casa de estrenar su película y está ahí con su chica (...) y entonces se desata el caos’”, recordó Zendaya. “Y le dije: ‘Ya me tienes, ve a por ello. Hagámoslo’”, añadió.

“Malcolm & Marie” explora los secretos de esta pareja, indaga en la naturaleza de su relación, y trata de averiguar las claves de su amor o desamor. Todo esto lo desarrolla con una historia en la que solo aparecen en pantalla dos actores: Zendaya y Washington.

En este sentido, la ganadora del Emmy a la mejor actriz de una serie dramática por “Euphoria” destacó que trabajar sin prisas y con el tiempo a su favor fue fundamental.

“En esencia hicimos como mucha formación práctica (durante el rodaje)”, dijo la también productora de este largometraje.

“Teníamos tiempo mientras hacíamos el confinamiento juntos, así que estando juntos en un cuarto JD (Washington), Marcell (Rév, director de fotografía), Sam y yo llegamos a ‘vivir’ el material y a ahondar en él”, señaló al subrayar la “libertad” y “el espacio para crear” que sintió durante la producción.

UN COMPETIDOR A LA ALTURA

Levinson conocía perfectamente a Zendaya por su exitosa y espectacular colaboración en “Euphoria” (la joven estrella dijo hoy que este director y guionista es como “un faro creativo” para ella). Pero para darle réplica, Levinson necesitaba a un actor totalmente preparado para un desafío como el de “Malcolm & Marie”.

“Escribí el personaje de Marie de la manera en que conozco a Z (Zendaya): segura de sí misma, divertida, pero también dura y sin miedo a una discusión”, explicó.

“Así que estaba escribiendo este personaje que era realmente formidable. Y creo que la razón por la que JD me vino a la mente fue porque es la única persona que puedo imaginar yendo de tú a tú frente a ella (...) y de ser capaz de hacerlo con cierta gracia y humor, ya que pienso que el humor está en el núcleo de su relación”, agregó.

Por su parte, Washington, que ha destacado en películas como “BlacKkKlansman” (2018) o “Tenet” (2020), elogió el guion de Levinson, marcado por grandes monólogos y cruces constantes entre los dos personajes.

“La belleza de esta película es que Sam moldeó esta hermosa y multidimensional historia de amor. Estaba todo en el guion”, dijo Washington, también productor del filme.

“Me vi tratando de pillar a Sam y a Zendaya de la misma forma que Robert de Niro dice los guiones de Scorsese o que Samuel L. Jackson lo hace con las palabras de Tarantino. Siento que era ese tipo de relación. Y fue inspirador diariamente ver cómo se comunicaban, lo apasionadas que eran las discusiones sobre arte... Era como los Juegos Olímpicos de la creatividad: la mejor idea es la que gana”, aseguró.

