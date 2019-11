Marc Anthony es uno de los cantantes puertorriqueños más famosos. Luego de trabajar muy duro ha conseguido consagrarse en el mundo de la música, pero no solo su gran talento ha logrado hacer noticia, sino también la larga lista de novias y esposas que ha tenido en su vida como Dayanara Torres, Jennifer Lopez, Shannon de Lima, entre otras.



Precisamente el cantante y la ex miss universo estuvieron casados por cuatro años y tienen dos hijos en común. Ellos vivieron un divorcio muy duro pero a pesar de los problemas legales han logrado mantener una buena amistad por sus pequeños y muestra de eso fue que Marc Anthony se solidarizó con la madre de sus niños y le mostró su apoyo a la ex reina de belleza cuando informó sobre el cáncer que padecía.



No cabe duda que existe una gran relación entre Dayanara y Marc Anthony y así lo dejarán ver esta noche en la ceremonia de Premios Grammy 2019 que se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Estados Unidos a partir de las 8 pm.



Te contaremos como fue la historia de amor del cantante y la ex reina de belleza que acabó en un gran idilio judicial y ahora son grandes amigos.



LA HISTORIA DE AMOR DE DAYANARA TORRES Y MARC ANTHONY

Dayanara Torres conoce a Marc Anthony en 1999 y no pasó mucho tiempo para que los amigos se terminarán enamorando, así que decidieron dar un paso más en su relación, así que en mayo del 2000 se casaron en una pequeña capilla de Las Vegas.



La ex miss universo de Puerto Rico decidió dejar su carrera de lado para dedicarse totalmente a su hogar, ya que el 5 de febrero de 2001 nació el primer hijo de la pareja y lo llamaron Christian Anthony, actualmente tiene 18 años.



En este momento comenzaron a surgir los problemas maritales, así se produjo la primera separación de la pareja, luego de muchos meses se reconciliaron y decidieron casarse por la iglesia para demostrar que estaban más unidos que nunca y su relación estaba mucho más sólida.



Dayanara y Marc renovaron sus votos en la catedral de San Juan, Puerto Rico el 2 de diciembre de 2002 con más de 200 invitados y casi toda la ciudad los acompañó fuera de la iglesia observando la ceremonia.



Casi un año más tarde, el 16 d agosto de 2003 nació su segundo hijo Ryan Anthony que actualmente tiene 16 años.



Desafortunadamente esta segunda oportunidad no funcionó, el matrimonio y la llegada del segundo bebé no pudo mantener al matrimonio unido, así que Dayanara decidió solicitar el divorcio y todo el proceso judicial finalizó en junio de 2004.



La ex reina de belleza confesó por ese tiempo que el proceso de divorcio fue muy difícil pero no se ha sabido más detalles del fin del matrimonio de la pareja, ya que existe una cláusula en los papeles en la que indica que si alguno de los cónyuges habla mal del otro en algún medio de comunicación será multado con la suma de 10 mil dólares.