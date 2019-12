El éxito musical de Mariah Carey “All I want for Christmas is you” cumple 25 años, y por primera vez en su historia, el tema ha logrado el primer lugar de la lista Billboard, una de las principales listas de música estadounidenses.

Y para celebrar este hito, la cantante lanzó un nuevo videoclip del single que ha mantenido vigencia en las playlist navideñas. De hecho, el 25 de diciembre de 2018 llegó a convertirse en la canción más reproducida en la historia de Spotify en un día, con 10,8 millones de reproducciones.

Este videoclip llegó bajo el título “Make my wish come true Edition” en YouTube y presenta a la actriz en diferentes escenarios llenos de fantasía navideña. Por si fuera poco, el clip presenta a Monroe y Moroccan.

La dirección del videoclip estuvo a cargo del famoso director Joseph Kahn, quien ha trabajado con grandes artistas como Rihanna, Taylor Swift o Lady Gaga, entre otros.

En tan solo 5 días, el audiovisual ha superado los 22 millones de reproducciones en YouTube. Lo curioso es que corresponde a un hecho bastante destacable teniendo en cuenta que el tema data de 1994.

Por si fuera poco, la reconocida artista también compartió el making of de este video que anima las navidades de millones de personas.