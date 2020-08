Maribel Guardia sufrió accidente en su auto cuando abandonaba Televisa | VIDEO

¡TREMENDO SUSTO! La actriz y cantante Maribel Guardia sufrió un accidente con su camioneta cuando abandonaba la sede de Televisa, tras haber participado como invitada en el programa ‘Hoy'.

Según se ve en las imágenes, Maribel Guardia se disponía a salir de Televisa cuando, en el control de seguridad, avanzó e impactó su camioneta contra la barrera para estacionarse, también conocida como ‘pluma’.

“Yo venía tan relajada. Siempre manejado como una tortuga, no soy de las que va corriendo. Hay que tomarse todo con sentido del humor”, dijo Maribel Guardia al ser consultada por la prensa que la espero afuera de Televisa.

“Cuando tiras la pluma de la entrada de tu empresa y te graba toda la prensa jajaaja . Gracias a Dios no pasô a mayores, y lo mejor es que no me cobraron nada (y los de la prensa súper amorosos y preocupados por mi ❤️😛 Besos y que Dios nos acompañe 🙏🏼”, escribió la actriz en sus redes sociales.

La prensa que se encontraba afuera de Televisa atinó a grabar estos instantes y pudo constatar que nada más se trató de un susto. Andrea Legarreta también tomó con humor las imágenes de su amiga Maribel Guardia.