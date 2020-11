Maribel Guardia se mostró en defensa de Eleazar Gómez argumentando que es un ‘niño muy amoroso’ que conoce hace muchos años, tras la brutal agresión que le propinó a Stephanie Valenzuela, a quien intentó estrangular en su departamento de México.

La actriz dijo que ‘quería ver primero las pruebas’ antes de calificar a Eleazar Gómez como agresor, pese a que varias de sus novias ya han manifestado ser víctimas de su conducta repudiable.

“Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso, me cuesta mucho creer que haya sucedido algo así, pero pues ya saldrán las pruebas, por lo pronto mi experiencia con él es que es un niño amoroso…y que tristeza si es así, que Dios me lo bendiga y si es así mejor que tome una terapia yo creo que todos podemos mejorar como personas, dijo la popular actriz.

TEFI VALENZUELA REGRESA A LAS REDES SOCIALES

Stephanie Valenzuela le mandó un mensaje a sus seguidores expresando que aún se encuentra muy afectada por el intento de feminicidio que sufrió. La modelo precisó que espera recuperar la tranquilidad que muestra en imagen antigua con su perrito.

En la imagen se observa a Stephanie Valenzuela junto a su perrito, la modelo cuenta que la fotografía fue tomada meses antes de que ella conociera al actor Eleazar Gómez. “Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy , ella siempre me anima , gracias por tanto cariño”, escribe la modelo.

