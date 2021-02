A lo largo de todas las temporadas de “El señor de los cielos” han pasado gran cantidad de actores reconocidos, que en algunos casos, a pesar de haber estado en sólo una temporada, hasta el día de hoy son recordados con mucho cariño por la audiencia. Una de esas actrices es Marlene Favela, quien dio vida a Victoria Nevárez, más conocida como ‘La Góber’, por ser la hija del gobernador de Jalisco, durante la segunda entrega de la narcoserie.

Sin duda, su paso por esta producción de Telemundo dejó huella en quienes la vieron, sobre todo por las escenas candentes que protagonizó al lado de Rafael Amaya, Aurelio Casilla en la serie. Cómo olvidar los momentos intensos y de pasión desefrenada que vivieron juntos en varias oportunidades, enganchando tanto al público femenino como masculino.

Debido a que la actuación de ambos sigue y seguirá siendo recordada por mucho tiempo, la actriz mexicana reveló algunos secretos de las escenas eróticas que tuvo con el protagonista del drama criminal estadounidense.

La pasión entre los actores atrapó a la audiencia que recuerda las escenas intensas que protagonizaron. (Foto: Telemundo)

LOS SECRETOS DE LAS ESCENAS MÁS CANDENTES

La actriz de 44 años narró en su canal de YouTube cómo fueron las grabaciones de los besos y momentos íntimos subidas de tono que hizo su personaje. “Las escenas fuertes que tenía con Rafa, esas escenas de pasión, creo que se dieron muy bonitas y como muy cuidadas”, comenzó diciendo.

“[Fueron escenas] con química. Uno quiere que el público siempre crea lo que está haciendo, así que hacerlo fue muy divertido y muy grato. A mí Victoria me encantaba, era un personaje super bonito”, dio a conocer la también empresaria.

A raíz de su buena interpretación, contó que hasta ahora es recordada por las personas que la vieron, que no dudan en escribirle en sus redes sociales. Asimismo, confesó que ella no había visto su actuación en un inicio.

“Al pueblo le gustó muchísimo. A mí me sorprendió mucho porque tenía una novela que a donde iba me gritaban ‘Gata salvaje’, si bien esta me dio satisfacción a nivel profesional y ya tenía tiempo; me sorprendió mucho que cuando llegaba a un lugar me decían ‘La góber’ y hasta ahora, pese a que han pasado varias temporadas, la gente, sobre todo hombres, me dicen así. Les mando un beso a los fanáticos de ‘La góber’ y ‘El señor de los cielos’. Me gusta haber hecho un personaje que identificó y en algún momento tocó el corazón”, manifestó.

También dio a conocer que el ambiente de trabajo fue muy bueno entre todo el equipo, tanto actores como productores, por lo que recordará su paso por ella como una de las mejores que ha experimentado.

Como se recuerda, Marlene Favela estuvo solamente en la segunda temporada de la narcoserie y no pudo continuar en la producción por tener otros compromisos. Pero su participación en “El señor de los cielos” siempre será recordada.